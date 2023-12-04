ضبط شخص انتحل شخصية نائبة مقرر مجلس النواب (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

ألقى عناصر جهاز البحث الجنائي بمدينة بنغازي القبض على شخص انتحل شخصية نائبة مقرر مجلس النواب صباح جمعة، وفق الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وأوضح «بليحق» عبر إدراج بمنصة «فيسبوك» أن المقبوض عليه انتحل شخصية نائبة المقرر من خلال اتصالات هاتفية يقوم من خلالها بعمليات نصب واحتيال على بعض الأشخاص طالباً منهم مساعدات مالية ومركبات آلية لصالح أشخاص آخرين، حسب وكالة الأنباء الليبية في بنغازي (وال).

اعترافات شخص انتحل شخصية نائبة مقرر مجلس النواب

وأشار بليحق إلى أن عملية القبض على منتحل الشخصية جرت بتعليمات ومتابعة مباشرة من وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اللواء عصام أبوزريبة، وبمجهودات من عناصر جهاز البحث الجنائي بنغازي.

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وانتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخص جرى إخفاء وجهه يعترف فيه بقيامه بواقعة انتحال شخصية نائبة مقرر مجلس النواب، ويكشف تفاصيل عملية القبض عليه من قبل عناصر البحث الجنائي التي جرت بالقرب من مصنع الأسمنت بمنطقة الهواري ببنغازي.