بالصور: أعمال صيانة لوحدتين بمحطة كهرباء الزهراء الغازية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، استمرار أعمال العمرة الجسيمة للوحدتين الثانية والثالثة بمحطة كهرباء الزهراء الغازية (غرب طرابلس).

وقالت الشركة في بيان، إن هذه العمرة «ضمن عقد الصيانات والتطوير طويل الأجل من قبل شركة سيمنس الألمانية بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة» .

تجهيز محطة الهيرة

من جهة أخرى، تواصل الشركة العامة للكهرباء أعمال تجهيز محطة الهيرة «جهد 11/30 كيلو فولت» وذلك للانتهاء منها في وقت قريب.

- محطة كهرباء الهيرة تقترب من الاكتمال لتغذية عدد من بلديات طرابلس

- وصول شاحنات محملة بكابلات كهرباء إلى القره بوللي

- لإنتاج الكهرباء.. حكومة حماد تدعو روسيا إلى مساعدة ليبيا في إنشاء محطات نووية صغيرة

وفي بيان أمس السبت قال الشركة إن العمل يجري على تنفيذ شبكة كوابل لتغذية المحطة بالطاقة الكهربائية التي قاربت على الانتهاء بإشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع الجفارة.

من أعمال صيانة وحدتين بمحطة كهرباء الزهراء الغازية، 4 ديسمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال صيانة وحدتين بمحطة كهرباء الزهراء الغازية، 4 ديسمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال صيانة وحدتين بمحطة كهرباء الزهراء الغازية، 4 ديسمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)