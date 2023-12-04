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بالصور: أعمال صيانة لوحدتين بمحطة كهرباء الزهراء الغازية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 ديسمبر 2023, 10:43 صباحا
بالصور: أعمال صيانة لوحدتين بمحطة كهرباء الزهراء الغازية
من أعمال صيانة وحدتين بمحطة كهرباء الزهراء الغازية، 4 ديسمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، استمرار أعمال العمرة الجسيمة للوحدتين الثانية والثالثة بمحطة كهرباء الزهراء الغازية (غرب طرابلس). 

وقالت الشركة في بيان، إن هذه العمرة «ضمن عقد الصيانات والتطوير طويل الأجل من قبل شركة سيمنس الألمانية بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة» .

تجهيز محطة الهيرة
من جهة أخرى، تواصل الشركة العامة للكهرباء أعمال تجهيز محطة الهيرة «جهد 11/30 كيلو فولت» وذلك للانتهاء منها في وقت قريب.

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وفي بيان أمس السبت قال الشركة إن العمل يجري على تنفيذ شبكة كوابل لتغذية المحطة بالطاقة الكهربائية التي قاربت على الانتهاء بإشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع الجفارة.

من أعمال صيانة وحدتين بمحطة كهرباء الزهراء الغازية، 4 ديسمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال صيانة وحدتين بمحطة كهرباء الزهراء الغازية، 4 ديسمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال صيانة وحدتين بمحطة كهرباء الزهراء الغازية، 4 ديسمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال صيانة وحدتين بمحطة كهرباء الزهراء الغازية، 4 ديسمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال صيانة وحدتين بمحطة كهرباء الزهراء الغازية، 4 ديسمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال صيانة وحدتين بمحطة كهرباء الزهراء الغازية، 4 ديسمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
بالصور: أعمال صيانة لوحدتين بمحطة كهرباء الزهراء الغازية
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