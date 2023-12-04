أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية (الإثنين 4 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

استقر سعر العملة الأميركية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الإثنين (مستهل تعاملات الأسبوع)، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وفي حين ثبت سعر الدولار عند 4.81 دينار من 4.79 دينار، انخفض الجنيه الإسترليني إلى 6.10 دينار من 6.11 دينار، وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي. بينما حافظ سعر اليورو على مستوى 5.23 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار

وبالنسبة للعملات العربية، استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار. وكذلك الدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.16 دينار و0.67 دينار على الترتيب.