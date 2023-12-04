حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 4 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، هطول أمطار متفرقة على أغلب مناطق الشمال الشرقي، وتكون جيدة إلى غزيرة خصوصا على الجبل الأخضر، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، بينما تنقشع السحب الممطرة تدريجياً على مناطق الشمال الغربي.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر اليوم على المناطق الممتدة من الخمس حتى سرت مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، وظهور ضباب آخر الليل وخلال الصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الغربي.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على الجبل الغربي، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: هطول أمطار متفرقة على أغلب المناطق، وتكون جيدة أحياناً خاصةً على الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية مما يتسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الخليج وبنغازي، وتكون جنوبية شرقية فجنوبية غربية هذا اليوم على باقي المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 18 و23 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا على الجبل الأخضر.

الجفر ة- سبها - غـات -غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب أحياناً على الحمادة.

الرياح: شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 19و24 درجة مئوية.