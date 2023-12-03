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شاهد في «هنا ليبيا»: انطلاق مشروع لقب «امرأة من طراز خاص»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 10:38 مساء
شاهد في «هنا ليبيا»: انطلاق مشروع لقب «امرأة من طراز خاص»
برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، الأحد 3 ديسمبر 2023
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سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأحد، الضوء على تفاصيل مشروع «امرأة من طراز خاص»، لمنح اللقب إلى امرأة واحدة بناء على تصويت إلكتروني بأنحاء البلاد.

وأعلنت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب انتصار عبود عن المشروع نهاية الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن المبادرة تسلط الضوء على النساء الرائدات والفاعلات وأهمية دورهن في المجتمع.

وقالت انتصار عبود، في مداخلة مع قناة «الوسط»، إن المبادرة تشمل السيدات المؤثرات في المجتمع أو ربات بيوت، وكذلك نساء من جميع المجالات، لافتة إلى أن التصويت سيكون متاحًا خلال الأيام المقبلة عبر رابط إلكتروني عبر ليبيا بالكامل، ويستهدف جميع الأعمار بدءًا من 18 عامًا، بدعم مالي من الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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