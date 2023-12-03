الليلة في «تغطية خاصة»:‎ تكالة في موسكو ويفكوروف في بنغازي .. ماذا يحدث؟

القاهرة - بوابة الوسط

تناقش قناة «الوسط» (Wtv) في تغطيتها الخاصة، في العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت ليبيا، التطورات السياسية الليبية على خلفية زيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة إلى العاصمة الروسية موسكو ولقائه مسؤولين روسًا من بينهم نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بالتزامن مع استقبال قائد «قوات القيادة العامة» المشير خليفة حفتر في بنغازي نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف.

ويستعرض البرنامج الموقف الروسي من الأزمة الليبية، بالتزامن مع حالة تأزم داخليًا حيال القوانين الانتخابية، التي يحاول المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إيجاد حل سياسي إزاءها من خلال الدعوة لطاولة حوار خماسية، لا تزال تواجه ردود فعل متباينة حيال الاستجابة لها.

- حفتر يجتمع مع نائب وزير الدفاع الروسي في بنغازي

- تكالة يناقش الأوضاع السياسية في ليبيا مع نائب وزير الخارجية الروسي

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وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم 23 نوفمبر الماضي، دعوة كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، لتسمية ممثلين عنهم لحضور اجتماع تحضيري تمهيدًا لاجتماع خماسي سيعقد لاحقًا.

في هذا السياق المعقد، هل يأتي الحل السياسي من موسكو أم يكون تدخلاً روسيًا يزيد مساحة الفجوة بين الفرقاء الليبيين؟ وهو ما تناقشه حلقة الليلة عبر قناة «الوسط» مع عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن العام.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

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