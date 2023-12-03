افتتاح محطة لتعبئة اسطوانات الغاز الفورية في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

افتُتِحت، اليوم الأحد، محطة لتعبئة اسطوانات الغاز الفورية في زليتن، بسعة إنتاجية 2500 اسطوانة يوميًا.

وأشار المجلس البلدي زليتن، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى أن شركة البريقة هي من تملك المحطة والمسؤول عن تشغيلها.

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وثمَّن المجلس البلدي جهود المساهمين في إنجاز المحطة من المؤسسات الخدمية وشركة البريقة لتسويق النفط والغاز، لافتة إلى أن هذه النقطة ستُسهم في حل أزمة الغاز داخل البلدية.

ووصلت الثلاثاء الماضي أول شاحنة محملة بغاز الطهو بسعة 20 طنًا إلى محطة تعبئة اسطوانات الغاز الفورية زليتن، وجرى استخدامها في المراحل التجريبية.