بالصور.. نقل قطع أثرية من مدينة توكرة إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، التابع للحكومة المكلفة من مجلس النواب، تأمين نقل قطع أثرية من مدينة توكرة إلى بنغازي (شرق ليبيا).

ولم يحدد بيان صادر عن الجهاز تفاصيل أخرى بشأن هذه القطع الأثرية، مشيرا إلى أن عملية النقل تمت بواسطة عناصره.

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وفي مارس الماضي، أثيرت موجة من الجدل حول أعمال الجرف التي يتعرض لها موقع مدينة «يوسبيريدس» (المدينة السفلية) الأثرية في بنغازي، وحينها جددت «مراقبة آثار بنغازي» المطالبة بوقف تلك الأعمال، محذرة من «خطورة هذا التجريف على الأمن القومي».

من عملية نقل قطع أثرية من مدينة توكرة إلى بنغازي (شرق ليبيا). (جهاز الشرطة السياحية)

من عملية نقل قطع أثرية من مدينة توكرة إلى بنغازي (شرق ليبيا). (جهاز الشرطة السياحية)

من عملية نقل قطع أثرية من مدينة توكرة إلى بنغازي (شرق ليبيا). (جهاز الشرطة السياحية)