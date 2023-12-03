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الاتحاد الأوروبي يدرب مفتشي عمل ليبيين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 11:44 صباحا
الاتحاد الأوروبي يدرب مفتشي عمل ليبيين
من حفل إطلاق البرنامج التدريبي لمفتشي العمل الليبيين الذي تنظمه منظمة «سوبر نوفاي»، 3 ديسمبر 2023. (بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا)
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أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم الأحد، تدريب 13 من كبار مفتشي العمل الليبيين في مجال الصحة والسلامة المهنية وحقوق العمال. 

وأشار مكتب البعثة في ليبيا إلى «دعم السلطات الليبية في مجهوداتها نحو الالتزام بمعايير العمل المعترف بها دوليا»، وفق إدراج عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

برنامج تدريبي لمفتشي العمل
وشارك أعضاء من البعثة الأوروبية في حفل إطلاق البرنامج التدريبي لمفتشي العمل، الذي تنظمه منظمة «سوبر نوفاي» بالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، ضمن أنشطة مشروع التنظيم والتأهيل الممول من الاتحاد الأوروبي.

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ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يسعى إلى الاستجابة للاحتياجات الطويلة المدى لليبيا. وعلاوة على تكثيف العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، فإن الاتحاد يهدف أيضا إلى تعزيز التعاون المالي والتقني وفي مجال العمالة من خلال الأدوات المختلفة بموجب سياسة الجوار الأوروبية .

من حفل إطلاق البرنامج التدريبي لمفتشي العمل الليبيين الذي تنظمه منظمة «سوبر نوفاي»، 3 ديسمبر 2023. (بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا)
من حفل إطلاق البرنامج التدريبي لمفتشي العمل الليبيين الذي تنظمه منظمة «سوبر نوفاي»، 3 ديسمبر 2023. (بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا)
من حفل إطلاق البرنامج التدريبي لمفتشي العمل الليبيين الذي تنظمه منظمة «سوبر نوفاي»، 3 ديسمبر 2023. (بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا)
من حفل إطلاق البرنامج التدريبي لمفتشي العمل الليبيين الذي تنظمه منظمة «سوبر نوفاي»، 3 ديسمبر 2023. (بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا)
من حفل إطلاق البرنامج التدريبي لمفتشي العمل الليبيين الذي تنظمه منظمة «سوبر نوفاي»، 3 ديسمبر 2023. (بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا)
من حفل إطلاق البرنامج التدريبي لمفتشي العمل الليبيين الذي تنظمه منظمة «سوبر نوفاي»، 3 ديسمبر 2023. (بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا)
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