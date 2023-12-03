أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية (الأحد 3 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملة الأميركية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الأحد (مستهل تعاملات الأسبوع)، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

وصعد سعر الدولار إلى 4.81 دينار من 4.79 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 6.11 دينار من 6.09 دينار، وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي. بينما تراجع سعر اليورو إلى 5.23 دينار مقابل 5.26 دينار الخميس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار

وبالنسبة للعملات العربية، ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.27 دينار الخميس، والدرهم الإماراتي إلى 1.31 دينار. في حين انخفض الدينار التونسي إلى 1.54 دينار ليبي مقابل 1.55 دينار ليبي.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.16 دينار و0.67 دينار على الترتيب.