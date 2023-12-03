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حالة الطقس في ليبيا (الأحد 3 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 10:32 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 3 ديسمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي، يتخللها هطول أمطار مصحوبة بخلايا رعدية اليوم، وتنتقل غدا إلى الشمال الشرقي مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: تتكاثر السحب، ويتخللها سقوط أمطار جيدة على بعض المناطق، ما قد يتسبب في تجمع الأمطار بالأماكن المنخفضة، وجريان بعض الأودية المحلية.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية، وتكون أكثر انخفاضا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: تتكاثر السحب من حين إلى آخر، ويتخللها هطول أمطار متفرقة غدا، وقد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتتحول غدا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، خاصة على سهل بنغازي.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 20 و25 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 21 و26 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية.

حالة الطقس في ليبيا (الأحد 3 ديسمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 3 ديسمبر 2023)
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