العالم يحتفل بـ«اليوم العالمي لذوي الإعاقة»: رسالة من وزير بحكومة الدبيبة.. ومجلس الدولة يطالب بـ«تشريعات»

القاهرة - بوابة الوسط

يحتفل العالم، اليوم الأحد، بـ«اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة» الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام. وفي حين تعهد وزير التعليم بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بألا يكون ذوو الإعاقة استثناءً من جُهود وزارته، ورؤيتها في توفير بيئة تعليمية ملائمة للجميع، حث المجلس الأعلى للدولة على الاهتمام بهذه الفئة على «مستوى سن التشريعات ووضع السياسات وتقديم الدعم الاجتماعي»،

وقال موسى المقريف في كلمة عبر منصة «حكومتنا»: «أبناؤنا التلاميذ والطلاب من ذوي الإعاقة نوليهم كل الاهتمام عبر إدارة تعليم واندماج الخاصة. وأتعهد لهم ولأولياء أمورهم بأنّهم لن يكونوا استثناءً من جُهود الوزارة، ورؤيتها في توفير بيئة تعليمية ملائمة للجميع»، موضحا أن هذا الالتزام «يعد تحقيقاً وتأكيداً لرسالة الوزارة (التعليم للجميع وبالجميع)، وخطتها التي تهدف إلى رفع مستوى التعليم في كامل البلاد».

رسالة المجلس الأعلى للدولة في «اليوم العالمي لذوي الإعاقة»

أما المجلس الأعلى للدولة فقد حث الحكومة -في بيان صادر اليوم الأحد- على «توجيه الاهتمام إلى حقوق وحاجات ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يحقق الاستفادة من جهودهم، واستثمار إمكاناتهم، ومساعدتهم في استعادة رغبتهم وقدرتهم على التنافس والإنتاج من خلال اعتماد برامج للتأهيل، وتبنى سيّاسات اجتماعية واقتصادية ومشاريع تنموية تضمن إدماج هذه الفئة واستفادتها من الموارد والخدمات أسوة بباقي أفراد المجتمع».

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ونوه المجلس إلى ضرورة أن «يكون التعامل مع فئة ذوي الإعاقة عادلا، وعلى الأخص على مستوى سن التشريعات ووضع السياسات وتقديم الدعم الاجتماعي».

منذ العام 1992، خصصت الأمم المتحدة هذا اليوم لدعم ذوي الإعاقة، بهدف زيادة فهم قضاياهم، ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوقهم. كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي بشأن إدخال ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.