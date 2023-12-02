أبوسليم تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت مدرسة الاستقلال للتعليم الأساسي بمراقبة التربية والتعليم ببلدية أبوسليم، اليوم السبت، احتفالية لمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام.

وشارك في الاحتفالية وزير التربية والتعليم بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» موسى المقريف الذي أكد خلال كلمة له ضرورة الاهتمام بذوي الإعاقة مستعرضا جهود الوزارة لتنفيذ المشروع الوطني للاندماج التربوي الذي يستهدف تهيئة المبنى التعليمي للفئات الخاصة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وتضمنت الاحتفالية تقديم عرض مسرحي بعنوان «لا للتّنمر» وفقرة غنائية بعنوان «أنا فلسطيني» قدّمها تلاميذ وطلاب مدرسة الاستقلال. وحضر الاحتفالية مستشار وزير التعليم ومدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة بالوزارة ومراقب التربية والتّعليم ببلدية أبوسليم ورئيس الجمعية الليبية للتّوحد.

المقريف يشارك في احتفالية باليوم العالمي لذوي الإعاقة في أبوسليم، 2 ديسمبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)

المقريف يشارك في احتفالية باليوم العالمي لذوي الإعاقة في أبوسليم، 2 ديسمبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)