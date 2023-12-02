شاهد في «تغطية خاصة».. هل فشلت مبادرة باتيلي؟

القاهرة - بوابة الوسط

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «تغطية خاصة» المذاعة مساء السبت على قناة «الوسط» (wtv) الضوء على مبادرة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي بشأن الانتخابات ومآلاتها.

ودعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي.

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ردود الفعل على مبادرة باتيلي

أول ردود الفعل جاءت عن طريق إعلان مجلس النواب والحكومة المكلفة من قبله برئاسة أسامة حماد رفضهما المبادرة، متحفظين على تجاهل المبعوث الأممي دعوة الحكومة المكلفة من المجلس ودعوته الدبيبة وإصرار البعثة على مراجعة القوانين الانتخابية.

بينما أعلن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» قبول الدعوة، لكنه حدد أربعة شروط قال إنها «ضرورية لنجاح المبادرة»، من بينها رفض ما وصفها بـ«المسارات الجانبية»، وعدم إقصاء أي طرف من الانتخابات المقررة، مقترحا تشكيل «هيئة عليا للإشراف على الانتخابات تشارك فيها جميع الأطراف الأمنية والعسكرية من كل المناطق في ليبيا». في حين لم يعلن المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي موقفا رسميا من المبادرة.

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