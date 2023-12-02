ضبط لحوم فاسدة في جولة على القصابين بالزنتان

القاهرة - بوابة الوسط

أسفرت جولة تفتيش لموظفي مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية في الزنتان عن رصد لحوم متعفنة لدى بعض القصابين في البلدية.

قام بالجولة لجنة «اللحوم الحمراء والبيضاء» وشملت بعض القصابين في بلدية الزنتان، واكتشفت ملاحظات مهمة حول النظافة وسلامة اللحوم.

مخالفات بالجملة لدى القصابين

وجرى رصد لحوم متعفنة وروائح كريهة، مع خلط غير صحي لأنواع مختلفة من اللحوم، حسب المركز الذي أشار إلى سوء التبريد والنظافة الشخصية ووجود لحم إبل مع الجلد داخل الثلاجة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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جولة على محال بيع اللحوم بطرابلس

وفي طرابلس، قام المركز بجولة رفقة الحرس البلدي بالمركز على محال بيع اللحوم بشارع عمر المحتار ولاحظ عدم وجود شهادات صحية، فيما تم التنبيه على بعض الأدوات المستعملة في العمل مثل السكاكين.

وأشار المركز إلى غياب برنامج دوري لمكافحة الآفات، وغياب مصدر للمياه الساخنة وحوض غسيل، كما أن لوحة التقطيع تحتاج إلى تجديد سطح، فيما يجري إنتاج اللحوم المصنعة داخل المحل بالمخالفة للاشتراطات الصحية.

لحوم ضبطها مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لدى قصاب بالزنتان (المركز)

لحوم ضبطها مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لدى قصاب بالزنتان (المركز)

لحوم ضبطها مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لدى قصاب بالزنتان (المركز)

لحوم ضبطها مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لدى قصاب بالزنتان (المركز)