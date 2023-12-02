استمرار العمل في تنفيذ طريق الطورة- الشوائق ببلدية الخمس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أكد جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات اليوم السبت استمرار العمل في تنفيذ مشروع طريق الطورة الشوائق ببلدية الخمس بطول 5 كيلومترات.

وقال الجهاز إن الأعمال تتسارع في المشروع بوضع الطبقة الإسفلتية للطريق الذي ينفذ وفق الاتفاق المبرم في العقد رقم «2022/259» مع الشركة المنفذة.

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تنفيذ ثلاثة جسور في مصراتة

وأمس الجمعة، أكد الجهاز عقد اجتماع حكومي في مصراتة لمناقشة إعداد التصاميم النهائية ومستندات العطاء لمشاريع تنفيذ جسور بثلاثة تقاطعات هي: تقاطع المدينة الرياضية، وتقاطع المعهد الزراعي، وتقاطع التقنية الطبية.

جانب من تنفيذ طريق الطورة- الشوائق ببلدية الخمس (جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات)

جانب من تنفيذ طريق الطورة- الشوائق ببلدية الخمس (جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات)

جانب من تنفيذ طريق الطورة- الشوائق ببلدية الخمس (جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات)