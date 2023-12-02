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برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينظم ورشة عمل لإصلاح الإدارة العامة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 03:47 مساء
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينظم ورشة عمل لإصلاح الإدارة العامة في ليبيا
مشاركون في ورشة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس بين 28 و30 نوفمبر (البرنامج الإنمائي)
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نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل حول إصلاح الإدارة العامة في ليبيا، وذلك بهدف إنشاء منصة للحكومة، لتبادل الأفكار والخبرات.

عقدت الورشة على مدى ثلاثة أيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضية) في أحد الفنادق بالعاصمة التونسية تونس، بحضور مسؤولين ليبيين.

وقال البرنامج عبر حسابه بموقع «إكس» إن الورشة تهدف إلى إنشاء منصة كذلك للمؤسسات المختلفة والأوساط الأكاديمية، لتبادل الأفكار والخبرات، ووضع خارطة طريق شاملة تحدد أهدافًا واضحة للتحول في نظام الإدارة العامة.

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وزارة الحكم المحلي تناقش إستراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة من 2023 - 2025

ومنتصف نوفمبر الماضي، طرح البرنامج الإنمائي إستراتيجية الفترة من 2023 - 2025، التي تركز على ثلاثة محاور أساسية، هي: تعزيز الحكم الديمقراطي، وبناء السلام والتعافي، وضمان التنمية المستدامة.

مشاركون في ورشة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس بين 28 و30 نوفمبر (البرنامج الإنمائي)
مشاركون في ورشة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس بين 28 و30 نوفمبر (البرنامج الإنمائي)
مشاركون في ورشة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس بين 28 و30 نوفمبر (البرنامج الإنمائي)
مشاركون في ورشة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس بين 28 و30 نوفمبر (البرنامج الإنمائي)
مشاركون في ورشة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس بين 28 و30 نوفمبر (البرنامج الإنمائي)
مشاركون في ورشة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس بين 28 و30 نوفمبر (البرنامج الإنمائي)
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