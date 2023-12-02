حماد يبحث مع مسؤول مصري تطوير الرعاية الصحية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، مع رئيس هيئة الرعاية الصحية المصرية، د. أحمد السبكي، «سبل التعاون المشترك مع مصر، بما يضمن تطوير الرعاية الصحية بمشاركة الخبرات الدولية، والاستفادة من تجاربها العلمية والعملية»، وفق بيان صادر عن حكومة حماد.

ويشارك المسؤول المصري في مؤتمر «تطوير النظام الصحي في ليبيا»، الذي رعته حكومة حماد في وقت سابق اليوم السبت. وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن «حكومته رفقة قوات «القيادة العامة»، ولجنة إعادة الإعمار والاستقرار، أخذت على عاتقها مسؤولية تغيير الأوضاع التي مر بها قطاع الصحة في ليبيا».

حماد: الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية تغيير الأوضاع الصحية في ليبيا

بمشاركة 8 دول.. بنغازي تحتضن مؤتمرًا دوليًا لتقييم النظام الصحي الليبي غدًا

المشاركون في مؤتمر «تطوير النظام الصحي في ليبيا»

وتقام فعاليات مؤتمر «تطوير النظام الصحي في ليبيا» تحت عنوان «من أجل رعاية صحية أفضل» في مدينة بنغازي، بحضور وفود من الخبراء الدوليين في مجال الرعاية الصحية من: مصر، والمملكة الأردنية الهاشمية، واليابان، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وماليزيا، وروسيا، وأميركا، ويونيسف، والصليب الأحمر الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولفيف من الخبراء المحليين ومسؤولي القطاعات الصحية والخدمية، وفق حكومة حماد.

من لقاء أسامة حماد ورئيس هيئة الرعاية الصحية المصرية، د. أحمد السبكي بمدينة بنغازي، 2 ديسمبر 2023. (الصفحة الرسمية للحكومة المكلفة من مجلس النواب)

من لقاء أسامة حماد ورئيس هيئة الرعاية الصحية المصرية، د. أحمد السبكي بمدينة بنغازي، 2 ديسمبر 2023. (الصفحة الرسمية للحكومة المكلفة من مجلس النواب)

من لقاء أسامة حماد ورئيس هيئة الرعاية الصحية المصرية، د. أحمد السبكي بمدينة بنغازي، 2 ديسمبر 2023. (الصفحة الرسمية للحكومة المكلفة من مجلس النواب)