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حماد: الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية تغيير الأوضاع الصحية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 01:36 مساء
حماد: الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية تغيير الأوضاع الصحية في ليبيا
أسامة حماد يلقي كلمة أمام مؤتمر «تطوير النظام الصحي في ليبيا» بمدينة بنغازي، 2 ديسمبر 2023. (الصفحة الرسمية للحكومة المكلفة من النواب)
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قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم السبت، إن «حكومته رفقة قوات «القيادة العامة»، ولجنة إعادة الإعمار والاستقرار، أخذت على عاتقها مسؤولية تغيير الأوضاع التي مر بها قطاع الصحة في ليبيا».

وأضاف، في افتتاح مؤتمر «تطوير النظام الصحي في ليبيا»، إن حكومته «باشرت دون تأخير في بناء وإنشاء وصيانة المستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية والأدوية، ورفع المستوى المهني للأطقم الطبية، وشمل ذلك جميع المدن شرقا وجنوبا وغربا، خاصة المراكز التخصصية مثل مراكز الكلى والأورام، وغيرها».

ونبه حماد، حسب بيان نشرته صفحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب، إلى أن «القطاع الصحي في ليبيا عانى الإهمال طيلة العهود السابقة، مما نتج عنه تدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود الذين يتعذر عليهم العلاج في الخارج على نفقتهم الخاصة»، موضحا: «قطاع الصحة في ليبيا واجه الكثير من التحديات الداخلية والخارجية، خاصة ما مرت به الدولة الليبية من حروب وظروف صعبة، آخرها كارثة العاصفة «دانيال»، التي ترتب عليها التزامات كثيرة ومسؤوليات ضخمة لا يمكن تأجيل التعامل معها أو التهاون فيها».

ويعاني القطاع الصحي انقساما نسبيا في ليبيا بين حكومتين، أحدهما حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في غرب البلاد برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى في الشرق برئاسة حماد. وخلال افتتاحه مجمعا جديدا للعيادات في مدينة مصراتة الأسبوع الماضي، قال الدبيبة: «الفساد كان وراء تهالك المستشفيات والمراكز الصحية»، مشيرا إلى أن فاتورته «تُدفع من مالية الدولة العامة، مما أجبر المرضى الليبيين على السفر للخارج، لتلقي العلاج»

المشاركون في مؤتمر «تطوير النظام الصحي في ليبيا»
وتقام فعاليات مؤتمر «تطوير النظام الصحي في ليبيا» تحت عنوان «من أجل رعاية صحية أفضل» في مدينة بنغازي، بحضور وفود من الخبراء الدوليين في مجال الرعاية الصحية من: مصر، والمملكة الأردنية الهاشمية، واليابان، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وماليزيا، وروسيا، وأميركا، ويونيسف، والصليب الأحمر الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولفيف من الخبراء المحليين ومسؤولي القطاعات الصحية والخدمية، وفق حكومة حماد.

بمشاركة 8 دول.. بنغازي تحتضن مؤتمرًا دوليًا لتقييم النظام الصحي الليبي غدًا

ونوه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى أن حكومته «واجهت التداعيات الناجمة عن العاصفة «دانيال»، التي تسببت في عديد الكوارث الصحية لسكان المدن والمناطق المتضررة، وكانت أعمالها على قدر كبير من المسؤولية»، مشيرا إلى «صيانتها الكثير من المستشفيات والمراكز الصحية المدمرة نتيجة السيول والفيضانات في المدن والمناطق المتضررة، وتوفيرها جميع المستلزمات التي تمكن تلك المؤسسات من استئناف عملها وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين».

من مؤتمر «تطوير النظام الصحي في ليبيا» بمدينة بنغازي، 2 ديسمبر 2023. (الصفحة الرسمية للحكومة المكلفة من النواب)
من مؤتمر «تطوير النظام الصحي في ليبيا» بمدينة بنغازي، 2 ديسمبر 2023. (الصفحة الرسمية للحكومة المكلفة من النواب)
من مؤتمر «تطوير النظام الصحي في ليبيا» بمدينة بنغازي، 2 ديسمبر 2023. (الصفحة الرسمية للحكومة المكلفة من النواب)
من مؤتمر «تطوير النظام الصحي في ليبيا» بمدينة بنغازي، 2 ديسمبر 2023. (الصفحة الرسمية للحكومة المكلفة من النواب)
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