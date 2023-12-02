العثور على سيارة مسروقة منذ 7 سنوات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس العثور على سيارة مسروقة منذ 2016.

وأشارت المديرية، في بيان، إلى «ضبط مركبة آلية نقل (هونداي بورتر) خلال دورية للنجدة في العاصمة طرابلس».

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السيارة مطلوبة لمركز شرطة أبوسليم

وأوضح البيان أن المركبة الآلية مسروقة، ومطلوبة لمركز شرطة أبوسليم، وهو ما كشف عنه النقاب بعد «مراجعة الكتيبات داخل المنظومة الخاصة لقسم شرطة النجدة». واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

السيارة المسروقة عقب العثور عليها في طرابلس، 2 ديسمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)