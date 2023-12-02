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جلسة إحاطة في ديسمبر.. مجلس الأمن يناقش جهود باتيلي للوساطة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 02 ديسمبر 2023, 12:12 مساء
جلسة إحاطة في ديسمبر.. مجلس الأمن يناقش جهود باتيلي للوساطة في ليبيا
جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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يعقد مجلس الأمن الدولي، خلال ديسمبر الجاري، جلسة إحاطة نصف شهرية من أجل مناقشة الأوضاع الراهنة في ليبيا، خصوصا التطورات السياسية والأمنية والإنسانية، بحضور رئيس البعثة الأممية للدعم، عبدالله باتيلي، بالإضافة إلى مناقشة التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة.

وذكر موقع «سيكيوريتي كاونسيل ريبورت»، المعني بمتابعة أخبار الأمم المتحدة، أن هدف مجلس الأمن دعم الزخم السياسي وجهود الوساطة التي يقودها المبعوث الأممي نحو إجراء انتخابات وطنية، وتشكيل حكومة موحدة.

البحث عن أرضية سياسية مشتركة بين الحكومات المتنافسة
كما تركز أهداف المجلس المتعلقة بليبيا على المساعدة في تعزيز أرضية سياسية مشتركة بين الحكومات المتنافسة في ليبيا، للاتفاق على القوانين الانتخابية، وهو هدف حث باتيلي أعضاء مجلس الأمن مرارًا على دعمه من خلال ممارسة بعض النفوذ على أصحاب المصلحة الوطنيين في البلاد.

ومن المرجح أن يكرر أعضاء مجلس الأمن، خلال اجتماعهم الخاص بليبيا، دعوة الجهات الفاعلة الليبية إلى المشاركة في مفاوضات تهدف إلى تحقيق توافق في الآراء بشأن القضايا السياسية المعلقة.

وتصر دول مجلس الأمن على موقفها الموحد بشأن الحاجة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية، تفضي إلى إجراء الانتخابات، لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، مع تأكيد دعم جهود الوساطة التي يقودها عبدالله باتيلي في هذا الشأن.

وجود «فاغنر» في ليبيا
في سياق آخر، لا تزال التوترات الجيوسياسية الأوسع تؤثر سلبيا على ديناميكيات مجلس الأمن فيما يتعلق بليبيا.

وتكرر الولايات المتحدة والأعضاء الغربيون القلق إزاء وجود عناصر مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية في ليبيا، وكذلك «العلاقات المتنامية بين حفتر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، خصوصا في أعقاب زيارة أجراها حفتر لموسكو، سبتمبر الماضي، ناقش خلالها إنشاء قاعدة بحرية روسية في شرق ليبيا، حسب الموقع.

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جمود سياسي مستمر
ويشير الموقع إلى استمرار حالة الجمود السياسي بين حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد لدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، بعد عامين تقريبا على تأجيل الانتخابات الوطنية التي كانت مقررة نهاية العام 2021.

وكثفت الأمم المتحدة والأطراف المحلية المساعي، لتسهيل الاتفاق على خارطة طريق من أجل إجراء الانتخابات الوطنية وإنشاء حكومة موحدة. وفي هذا الخصوص، اتفق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مارس الماضي، على إنشاء لجنة «6+6»، لوضع القوانين الممهدة لإجراء الانتخابات. وفي السابع من يونيو الماضي، أعلنت اللجنة التوصل إلى اتفاق على مشروعي قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب، اللذين حظيا بموافقة المجلسين في وقت لاحق.

لكن المشروعين أثارا عددا من النقاط المثيرة للجدل. ففي 12 أكتوبر الماضي، أعلنت البعثة الأممية أنها أنهت المراجعة التقنية للقانونين، اللذين وصفتهما بـ«أساس عمل» الانتخابات، لكنها تحدثت في الوقت نفسه عن بعض النقاط الخلافية فيهما التي تحتاج معالجة من خلال تسوية سياسية.

وتشمل تلك النقاط إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية حتى في حالة فوز مرشح بأغلبية الأصوات في الجولة الأولى، وجعل الانتخابات النيابية مشروطة بنجاح الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى تشكيل حكومة موحدة تتولى مسوؤلية تنظيم الانتخابات.

استقرار الوضع الأمني
وعلى الصعيد الأمني، لفت الموقع إلى استمرار تماسك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في العام 2020، على الرغم من اندلاع بعض الاشتباكات المتفرقة خلال الأشهر الماضية، كان آخرها اشتباكات شهدتها مدينة بنغازي في أعقاب اعتقال المهدي البرغثي من قِبل قوات «القيادة العامة».

وفي نوفمبر الماضي، شنت قوات موالية لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عملية عسكرية حول مدينة زوارة، مقر أقلية الأمازيغ، أكبر الأقليات العرقية في ليبيا.

وأعلنت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» حينها أن العملية تهدف إلى تأمين معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس، مركز عمليات التهريب غير المشروعة، بينما حذر المجلس الأعلى للأمازيغ من «تداعيات مزعزعة للاستقرار»، واتهمت حكومة أسامة حماد نظيرتها في طرابلس بـ«محاولة فرض سيطرتها على البلاد بالقوة بذريعة فرض الأمن».

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