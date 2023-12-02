حالة الطقس في ليبيا (السبت 2 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، تقلبات جوية تؤثر على مناطق الشمال، مع تكاثر للسحب وسقوط أمطار متفرقة غدا على مناطق الشمال الغربي.

راس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: السماء صافية، وتتكاثر السحب غدا، مع هطول أمطار متفرقة، وتكون جيدة على بعض المناطق، مما يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة، وجريان بعض الأودية المحلية.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على جبل نفوسة، ومثيرة للأتربة والغبار، وتتحول في المساء إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بنغازي والجبل الأخضر، وتتحول تدريجيا يوم الإثنين إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 22 و26 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، وتتحول غدا إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 24 و29 درجة مئوية.