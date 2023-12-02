باتيلي: اتفاق مع تونس على «مسار توافقي» لإجراء الانتخابات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إنه اتفق مع وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، على «ضرورة اجتماع القادة الليبيين، والاتفاق على مسار توافقي لإجراء انتخابات من أجل السلام والازدهار في بلادهم»، وفق منشورة باتيلي على منصة «إكس»، في وقت لا تزال فيه مبادرته لحل الأزمة الليبية تراوح مكانها.

وإذ أعرب المبعوث الأممي، حسب المنشور، عن «امتنانه للحكومة التونسية، لاستضافتها ودعمها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، فإنه عبر أيضا عن الامتنان «لدورها في دعم الوحدة والسلام والاستقرار في ليبيا».

جريدة «الوسط»: باتيلي يواجه ضغوطاً لتوسيع «خماسيته» إلى سداسية

باتيلي يلتقي مجموعة من الشخصيات من حراك فبراير

مناقشات أميركية - بريطانية بشأن دعوة باتيلي للاجتماع الخماسي لقادة ليبيا

وفي الشهر الماضي، طرح باتيلي مبادرة لفك الجمود السياسي في ليبيان لكنه يقول إنها «تواجه الكثير من المقاومة»، بعدما دعا إلى اجتماع يضم الأطراف الخمسة التي يراها رئيسية في تركيبة الأزمة، وهم: رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر.

شرط عقيلة لقبول مبادرة باتيلي

وفي تطور على مسار هذه المبادرة، أكد عقيلة صالح قبوله دعوة باتيلي بشرط انضمام رئيس حكومة المكلف من قِبل البرلمان أسامة حماد إلى «الخماسية»، وهو الشرط الذي يتوقع أن تتبناه أيضا «القيادة العامة». وزاد صالح شرطاً إضافياً خلال جلسة برلمانية الثلاثاء، وهو أنه سيذهب إلى الاجتماع «على أن يتضمن جدول الأعمال تشكيل حكومة موحدة جديدة»، كاشفا اجتماعا قريبا سيجمعه مع تكالة، للاتفاق على كيفية الوصول إلى إجراء الانتخابات وفقاً للقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة «6+6».

لكن رد رئيس المجلس الأعلى للدولة جاء من روسيا، خلال زيارته موسكو، حيث أكد أنه لا يمكن إعلان موعد الانتخابات في ليبيا إلا بعد الاتفاق على قانونها، موضحا لوكالة «ريا نوفوستي» الروسية أن «الإعلان الدستوري جرى انتهاكه، لذلك نحن نعترض على هذه النسخة، ونلتزم بالنص الذي جري الاتفاق عليه في بوزنيقة دون تطبيق تعديلات مجلس النواب على قانون الانتخابات».