إطلاق مبادرة بيئية لغرس 100 مليون شجرة

القاهرة - بوابة الوسط

دشنت المنظمة الليبية للبيئة والمناخ مبادرة طموحة، تهدف لغرس 100 مليون شجرة بحلول العام 2030.

وتشارك في مبادرة التشجير اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والإدارة العامة لشؤون الإصحاح في وزارة الحكم المحلي، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

إطلاق المبادرة من مشروع العسة الزراعي

ويهدف القائمون على المبادرة، التي أطلقت أمس الجمعة من مشروع العسة الزراعي جنوب طرابلس، إلى مكافحة ظاهرة التصحر، وتنمية الغطاء النباتي، والتخفيف من وطأة تغير المناخ، وتحسين جودة الهواء.

وشهد اليوم الأول من حملة التشجير مشاركة واسعة من المتطوعين الشباب، ومن فرق الكشافة والمرشدات، وعدد كبير من المهتمين بالبيئة من مدن ومناطق غرب البلاد. وصاحب إطلاق الحملة نشر الملصقات وتوزيع الكتيبات والمطويات التعريفية بالحملة وأهدافها، وأهمية زراعة الأشجار، للحد من المشكلات البيئية، وأهمها التصحر وفقدان الحياة النباتية.

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والإثنين الماضي، قال وزير التخطيط في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الزيداني إن الحكومة أطلقت مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، لامتصاص نحو ثلاثة ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، حسب كلمته في اجتماع الدورة الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.