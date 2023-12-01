النائب الثاني لرئيس برلمان الطفل لـ«الوسط»: علينا مكافحة الفساد والمفسدين وتحقيق العدالة الاجتماعية

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب

«نشر ثقافة الديمقراطية».. هكذا وصف النائب الثاني لرئيسة برلمان أطفال ليبيا الحسن محمد علي فرج الغواري تجربة انتخاب البرلمان، الذي سيستخدمه كمنصة للمطالبة بحقوق الأطفال.

حاورت جريدة «الوسط» الغواري الذي تحدث عن أهمية مكافحة الفساد وأيضا تحقيق العدالة الاجتماعية في السطور التالية:



• كيف قررت المشاركة في البرلمان ومن شجعك على ذلك؟

قررت المشاركة عندما جرى ترشيحي من قبل إدارة مدرسة عقبة بن نافع الإعدادية التي أدرس فيها، وقد شجعني على ذلك أسرتي وأقاربي.

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• باعتبارك أحد البرلمانيين بماذا تشعر خلال المشاركة في البرلمان؟

أشعر بأنني أمام تجربة فريدة في ليبيا تهدف إلى نشر ثقافة الديمقراطية ونشر ثقافة حقوق الطفل بين أطفال ليبيا.

• ما هي طموحاتك لليبيا؟

طموحاتي أن أرى ليبيا من بين الدول التي تطبق الديمقراطية وترتقي بأبنائها نحو مستقبل مزدهر قوامه العدالة الاجتماعية.

• من هو مثلك الأعلى في ليبيا؟

مثلي الأعلى هم الوالدان أطال الله في عمرهما اللذين انتهجا التعليم في سبيل الوصول إلى أعلى المراتب العلمية وتربيتنا على أسس ديننا الإسلامي وحب الوطن.

• ما هي المشاكل التي ستطرحها في البرلمان؟

سأطرح كل ما يتعلق بأطفال ليبيا والتعبير عن آرائهم وأفكارهم، وكل ما يضمن لهم حقوقهم ومحاولة إيجاد حل لها، مثل: حقوقهم في التعلم والحياة الكريمة والعلاج لأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

- للاطلاع على العدد 418 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

• هل تحلم بأن تكون رئيس دولة أو رئيس وزراء؟

نعم. إن قدر الله لي ذلك يوماً ما.