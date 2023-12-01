«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة على ساحل بنغازي تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الجمعة أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة من حين إلى آخر.

- الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.