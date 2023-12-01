«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل بنغازي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة على ساحل بنغازي تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الجمعة أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة من حين إلى آخر.
- الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح جنوبية شرقية على ساحل الخليج وبنغازي وتكون متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية تتحول غدا إلى جنوبية غربية على باقي الساحل سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة وتصل إلى 25 عقدة على ساحل بنغازي.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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