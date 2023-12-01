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حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 1 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 ديسمبر 2023, 10:48 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 1 ديسمبر 2023)
سماء صافية. (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس على معظم مناطق البلاد اليوم الجمعة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز حدوث تقلبات جوية يوم الأحد على مناطق الشمال الغربي مع سقوط أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية مع تكاثر السحب من مساء يوم السبت وسقوط أمطار متفرقة يوم الأحد وتكون جيدة على بعض المناطق مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الأحد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية وتسجل انخفاضا يوم الأحد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الأحد على بنغازي والجبل الأخضر ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 20 و25 درجة مئوية تصل إلى 27 درجة مئوية على مناطق الخليج.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، تتحول يوم الأحد إلى جنوبية غربية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 24 و29 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى قليلة السحب على الجغبوب والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، تتحول من مساء الغد إلى جنوبية شرقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و24 درجة مئوية.

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