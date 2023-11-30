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داخل العدد 419: «ضغوط خماسية باتيلي».. وطوفان الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 08:45 مساء
داخل العدد 419: «ضغوط خماسية باتيلي».. وطوفان الهجرة
الصفحة الأولى من العدد «419» من جريدة «الوسط»، الخميس 30 نوفمبر 2023 (بوابة الوسط)
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صدر اليوم الخميس العدد 419 من جريدة «الوسط» ويتصدر الصفحة الأولى من العدد تقرير تحليلي بعنوان «استبعاد حماد من مبادرته يعزز الانقسام ويهددها.. باتيلي يواجه ضغوطًا لتوسيع خماسيته إلى سداسية».

التقرير يرصد تخوفات الليبيين وعديد المتابعين للشأن الليبي من أن «تظل الأزمة ومعها مهمة المبعوث الأممي تدور في حلقة مفرغة مثلما دارت مع أسلافه السبعة».

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الغياب الحكومي في الجنوب الليبي يعزز الأنشطة المشبوهة
ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعًا بعنوان «فزان.. بوابة التسلل الغربي للساحل الأفريقي.. محللون: الغياب الحكومي في الجنوب الليبي يعزز الأنشطة المشبوهة».

وفي الصفحة الرابعة نقرأ حوارين أحدهما بعنوان «الوسط تحاور رئيسة برلمان أطفال ليبيا: أميرة طارق العائب: مشاكل التعليم والصحة على رأس أولوياتنا».

والثاني مع النائب الثاني للبرلمان الصغير وجاء تحت عنوان «الحسن الغواري: علينا مكافحة الفساد والمفسدين وتحقيق العدالة الاجتماعية».

وفي الصفحة ذاتها نقرأ أخبار حوادث منها خبر بعنوان «بعد تهجيرها منذ 8 سنوات.. إعادة عائلة مهجرة في قصر بن غشير».

سيناريو الرعب بعد قرار النيجر.. كيف ستواجه ليبيا طوفان الهجرة؟
وعلى رأس الصفحة الخامسة نقرأ تقريرًا مجمعًا بعنوان «بعد قرار النيجر إلغاء تجريم تهريب المهاجرين.. سيناريو الرعب.. كيف ستواجه ليبيا طوفان الهجرة»؟

أيضًا في الصفحة الخامسة نطالع موضوعًا بعنوان «قدمت مقترحات قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي.. مسؤولة أوروبية: قرار نيامي يزيد تدفق المهاجرين إلى ليبيا».

- للاطلاع على العدد 418 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

مستقبل غزة.. شوكة في حلق الاحتلال الصهيوني
ومن المحلي إلى العربي والدولي ونقرأ في الصفحة السادسة تقريرًا بعنوان «في ظل مساعٍ لهدنة دائمة.. مستقبل غزة.. شوكة في حلق الاحتلال».

ويتصدر الصفحة السابعة موضوع متعلق أيضًا بالحرب على غزة بعنوان «المخاطر تحدق بالاقتصاد العالمي بسبب العدوان الإسرائيلي».

مشروعات إعمار الحكومتين.. بنية تحتية على الورق
وإلى الاقتصاد ونقرأ في الصفحة الثامنة تقريرًا بعنوان «بن قدارة لقناة الوسط: تهالك خطوط النقل والمحطات أكبر تحدٍّ أمام النفط الليبي».

وفي الصفحة التاسعة نطالع موضوعات منها تقرير عنوانه «انهيار سد درنة كشف الأزمة.. مشروعات إعمار الحكومتين.. بنية تحتية على الورق».

من الشهيد ناجي العلي والزواوي إلى آية الحمارنة.. لوحات تعانق خط النار
ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونطالع في صدر الصفحة الثانية عشرة موضوعًا بعنوان «الريشة ترفض الهزيمة: ألوان تواجه العدوان.. ولوحات تعانق خط النار.. من الشهيد ناجي العلي والزواوي إلى آية الحمارنة».

وفي صفحة الفن نقرأ موضوعات منها تقرير عن قرار النجمة التونسية هند صبري وعنوانه «أنهت عملًا استمر 13 عامًا.. هند صبري تستقيل من برنامج الأغذية العالمي: جوّعوا غزة».

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مواجهات ليبية مهمة في الكونفدرالية الأفريقية
وإلى الرياضة ونقرأ في الصفحة الرابعة عشرة موضوعات يتصدرها تقرير موسع بعنوان «الهلال يستقبل فيوتشر.. وأبوسليم يتحدى ساغرادا في الكونفدرالية».

ويتصدر الصفحة الخامسة عشرة موضوع تحت عنوان «قطار الدوري الممتاز ينتظم بـ8 لقاءات في المجموعتين». ومنها مواجهات الصقور مع الصداقة، والتحدي أمام الأهلي بنغازي، والأولمبي مع الملعب الليبي.

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