بوريل: تركيا تلعب دورًا في حل جميع الصراعات بما فيها ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أثنى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على دور تركيا في حل الصراعات في بؤر التوتر بما فيها ليبيا.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في بروكسل مع المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي ردًا على سؤال حول الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا في سبيل حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، إن «تركيا لعبت دورًا مهمًا في حل كل الصراعات تقريبا»، وفق ما نقلت وكالة الأناضول التركية الخميس.

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وأضاف «نرى تركيا في ليبيا، وفي الصومال، كما أنني أرى أن تركيا مهتمة بمسألة فنزويلا، إذن أيعقل ألا تلعب دورًا في عملية السلام في الشرق الأوسط؟".

وتابع بوريل: «نحن نجتمع مع ممثلي العالم العربي، ونحن مستعدون لأن نناقش مع تركيا سبل التفاوض السياسي التي ستؤدي إلى حل الدولتين. الأمر الذي تدعمه تركيا والاتحاد الأوروبي».

وكان المسؤولان الأوروبيان أعلنا خلال المؤتمر الصحفي عن تقرير بعنوان «حالة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين تركيا والاتحاد الأوروبي».