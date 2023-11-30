البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا 24 شهرًا إضافيًا

القاهرة - بوابة الوسط

وافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على المذكرة الرئاسية بشأن تمديد مهمة الجيش التركي في ليبيا 24 شهرا إضافيا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية.

وأحالت الرئاسة التركية في 24 نوفمبر الجاري مذكرة إلى رئاسة البرلمان لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا 24 شهرا إضافيا تبدأ من 2 يناير المقبل وتنتهي في يناير 2026.

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وجاء في المذكرة التي حملت توقيع الرئيس رجب طيب إردوغان أن هدف إرسال قوات تركية هو «حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا»، حسبما نقلت وكالة «الأناضول».

وأرسلت تركيا قواتها إلى ليبيا في 2 يناير 2020، وجرى تمديد مهامها في 21 يونيو 2021 لـ18 شهرا. ودعت المذكرة البرلمان إلى التصديق على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لـ24 شهرا بدءا من 2 يناير 2024.