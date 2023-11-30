المنفي يصل دبي للمشاركة في الجلسة العامة لـ«كوب28» في الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مساء اليوم الخميس إمارة دبي وذلك للمشاركة في الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ «COP28 UAE»، برعاية الأمم المتحدة وبحضور رؤساء الدول والحكومات.

وعلمت «بوابة الوسط» أنه من المحتمل أن يعقد المنفي لقاءات ثنائية على هامش مشاركته في الحدث العالمي بدبي لبحث القضية الليبية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

- افتتاح «كوب28» في دبي بالوقوف دقيقة صمتا على أرواح ضحايا غزة

وافتُتحت، الخميس، رسميًا في دبي أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب28» الذي يُفترض أن يدفع باتجاه خفض أسرع لانبعاثات غازات الدفيئة والتخلي عن الوقود الأحفوري.

وسلم رئيس «كوب27» وزير الخارجية المصري سامح شكري رئاسة المؤتمر إلى الإماراتي سلطان الجابر. وقد دعا شكري في مستهل المؤتمر إلى الوقوف دقيقة صمتا على أرواح «جميع المدنيين الذين قُتلوا» في غزة، وفق وكالة «فرانس برس».