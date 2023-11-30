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السوق الرسمية: انخفاض اليورو أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 10:49 صباحا
السوق الرسمية: انخفاض اليورو أمام الدينار
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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انخفض سعر العملة الأوروبية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وتراجع سعر اليورو إلى 5.26 دينار مقابل 5.27 دينار أمس، وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي.

واستقر سعر الدولار عند 4.79 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.09 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار
وبالنسبة للعملات العربية، ثبت متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.16 دينار و0.67 دينار على الترتيب.

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