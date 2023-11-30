ضبط تاجري مخدرات في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، ضبط تاجري مخدرات في مصراتة، وهي ثالث عملية أمنية تجاه تجار المخدرات خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة إن دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية واصلت حملتها التي تستهدف تجار المخدرات بمدينة مصراتة.

- القبض على أحد كبار مروجي المخدرات بمنطقة القوشي في مصراتة

- ضبط تاجر مخدرات في مصراتة (صور)

وأضافت أن دوريات الإدارة تمكنت من القبض متهمين إثنين، وهما يقومان ببيع مواد يُشتبه في كونها مخدر حشيش، وذلك على متن سيارة في أحد شوارع المدينة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما لجهات الاختصاص.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوة العمليات المشتركة «القبض على أحد كبار مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية بمنطقة القوشي في مدينة مصراتة»، وذلك بعد اختبائه لأكثر من 6 أشهر بعيدا عن أعين الجهات الأمنية.

وأمس الثلاثاء، أعلنت إدارة المهام الخاصة القبض على أحد تجار المخدرات بمدينة مصراتة، متلبسًا بحوزته مواد يشتبه في كونها مخدر حشيش وبعض أقراص الهلوسة.

مضبوطات بحوزة المتهمين، الأربعاء 29 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية)

أحد المتهمين المضبوطين، الأربعاء 29 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية)

أحد المتهمين المضبوطين، الأربعاء 29 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية)