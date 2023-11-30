  • Alwasat News
Atwasat

ضبط تاجري مخدرات في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 01:55 صباحا
ضبط تاجري مخدرات في مصراتة
مضبوطات بحوزة المتهمين، الأربعاء 29 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية)
alwasat radio

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، ضبط تاجري مخدرات في مصراتة، وهي ثالث عملية أمنية تجاه تجار المخدرات خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة إن دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية واصلت حملتها التي تستهدف تجار المخدرات بمدينة مصراتة.

- القبض على أحد كبار مروجي المخدرات بمنطقة القوشي في مصراتة
- ضبط تاجر مخدرات في مصراتة (صور)

وأضافت أن دوريات الإدارة تمكنت من القبض متهمين إثنين، وهما يقومان ببيع مواد يُشتبه في كونها مخدر حشيش، وذلك على متن سيارة في أحد شوارع المدينة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما لجهات الاختصاص.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوة العمليات المشتركة «القبض على أحد كبار مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية بمنطقة القوشي في مدينة مصراتة»، وذلك بعد اختبائه لأكثر من 6 أشهر بعيدا عن أعين الجهات الأمنية.

وأمس الثلاثاء، أعلنت إدارة المهام الخاصة القبض على أحد تجار المخدرات بمدينة مصراتة، متلبسًا بحوزته مواد يشتبه في كونها مخدر حشيش وبعض أقراص الهلوسة.

مضبوطات بحوزة المتهمين، الأربعاء 29 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية)
مضبوطات بحوزة المتهمين، الأربعاء 29 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية)
أحد المتهمين المضبوطين، الأربعاء 29 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية)
أحد المتهمين المضبوطين، الأربعاء 29 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية)
أحد المتهمين المضبوطين، الأربعاء 29 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية)
أحد المتهمين المضبوطين، الأربعاء 29 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة

يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟

كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟
«حماس» تدعو لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على إعدام طفلين بدم بارد في جنين

«حماس» تدعو لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على إعدام طفلين بدم بارد في جنين
صندوق الثروة السيادي السعودي يعتزم شراء 10% من مطار هيثرو البريطاني

صندوق الثروة السيادي السعودي يعتزم شراء 10% من مطار هيثرو البريطاني
إنجاز جديد.. هالاند يتفوق على مبابي ونيستلروي وبوشكاش

إنجاز جديد.. هالاند يتفوق على مبابي ونيستلروي وبوشكاش
«مجلات الطفل الليبي» على مائدة الجمعية الليبية للآداب والفنون

«مجلات الطفل الليبي» على مائدة الجمعية الليبية للآداب والفنون
الاحتلال يحرق ويدمر مبنى الأرشيف المركزي في غزة ويعدم آلاف الوثائق التاريخية

الاحتلال يحرق ويدمر مبنى الأرشيف المركزي في غزة ويعدم آلاف الوثائق التاريخية
الحقول العائمة تغزو بحيرة إنلي البورمية الغنية بتنوعها الحيوي

الحقول العائمة تغزو بحيرة إنلي البورمية الغنية بتنوعها الحيوي
دراسة: اللغة التي يسمعها الجنين تؤثر على تطوره العقلي

دراسة: اللغة التي يسمعها الجنين تؤثر على تطوره العقلي
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. 29 نوفمبر

كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. 29 نوفمبر
في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. مصر تطالب بوقف دائم لإطلاق النار بغزة وحل شامل للقضية

في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. مصر تطالب بوقف دائم لإطلاق النار بغزة ...
فرنسا ترفع أسعار السجائر قريبًا وتحظر التدخين على الشواطئ وفي الحدائق العامة

فرنسا ترفع أسعار السجائر قريبًا وتحظر التدخين على الشواطئ وفي الحدائق العامة
شاهد في «اقتصاد بلس»: الهجرة غير النظامية ترهق كاهل الدولة الليبية

شاهد في «اقتصاد بلس»: الهجرة غير النظامية ترهق كاهل الدولة الليبية
تقرير: «اتفاق الفساد» بين النخب الليبية يوفر هدوءا وهميا

تقرير: «اتفاق الفساد» بين النخب الليبية يوفر هدوءا وهميا
الموافقة على إنشاء بيت رضوان أبوشويشة الثقافي بالعزيزية

الموافقة على إنشاء بيت رضوان أبوشويشة الثقافي بالعزيزية
الصور والقيب وأساتذة الجامعات يتوصلون لحل بشأن أزمة الرواتب واستئناف الدراسة

الصور والقيب وأساتذة الجامعات يتوصلون لحل بشأن أزمة الرواتب واستئناف الدراسة
الدبيبة يستجيب لدعوة باتيلي.. ويحدد 4 شروط لنجاح مبادرة «الخماسية»

الدبيبة يستجيب لدعوة باتيلي.. ويحدد 4 شروط لنجاح مبادرة «الخماسية»
التعادل السلبي يسيطر على «ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي طرابلس

التعادل السلبي يسيطر على «ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي طرابلس
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة والصور يتفقدان المبنى الجديد للنيابة العامة في طرابلس
الدبيبة والصور يتفقدان المبنى الجديد للنيابة العامة في طرابلس
مجلس الدولة يناقش مع الجانب الإيطالي مبادرة باتيلي
مجلس الدولة يناقش مع الجانب الإيطالي مبادرة باتيلي
شاهد في «تغطية خاصة»:‎ ما مصير مبادرة باتيلي؟
شاهد في «تغطية خاصة»:‎ ما مصير مبادرة باتيلي؟
وفد أوروبي يزور نقطة مراقبة حدودية مع تونس
وفد أوروبي يزور نقطة مراقبة حدودية مع تونس
وصول معدات أميركية لمحطة طبرق الغازية
وصول معدات أميركية لمحطة طبرق الغازية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر الجماعية
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر ......
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي...
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 ......
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية (الخميس 9 نوفمبر 2023)
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية ......
المزيد
ضبط تاجري مخدرات في مصراتة
ضبط تاجري مخدرات في مصراتة...
تسهيل الحركة الجمركية محور اجتماع ليبي – تونسي
تسهيل الحركة الجمركية محور اجتماع ليبي – تونسي...
الحويج يدعو الصين لعقد منتدى اقتصادي مشترك
الحويج يدعو الصين لعقد منتدى اقتصادي مشترك...
وصول معدات أميركية لمحطة طبرق الغازية
وصول معدات أميركية لمحطة طبرق الغازية...
وفد أوروبي يزور نقطة مراقبة حدودية مع تونس
وفد أوروبي يزور نقطة مراقبة حدودية مع تونس...
المزيد