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الحويج يدعو الصين لعقد منتدى اقتصادي مشترك

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 12:37 صباحا
الحويج يدعو الصين لعقد منتدى اقتصادي مشترك
جانب من لقاء لوزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج والقائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا ليو جيان، الأربعاء 29 نوفمبر 2023 (وزارة الاقتصاد)
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دعا وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الأربعاء، الجانب الصيني لعقد منتدى اقتصادي يضم أصحاب الأعمال والشركات من البلدين، يصاحبه معرض للصناعات والمنتجات الصينية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الحويج والقائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا ليو جيان، بحضور مستشار الوزير شذر الصيد، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي عصام الملهوف ومدير إدارة الشركات عبد الحكيم أبوجبيهة، ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة فرج البي.

وأفاد بياننشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك» بأن الحويج أكد أهمية تفعيل التعاون القائم بين ليبيا والصين، التي تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لليبيا.

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الحويج: الحكومة تتطلع لتوفير مخزون من الطاقة يوجّه نحو السوق الأوروبية
وحثّ الحويج الشركات الصينية الكبرى لدخول السوق الليبية والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، ومد جسور التواصل مع السوق الأفريقية، من خلال تصميم وتنفيذ الطرق الدولية نحو السوق الأفريقية وإنشاء المناطق الحرة والاقتصادية الخاصة.

 وأشار إلى أن الحكومة الليبية تتطلع للاستفادة من التقنية الصناعية في قطاع الطاقات المتجددة وتوفير مخزون من الطاقة يوجّه نحو السوق الأوروبية، خاصةً أن ليبيا تقع في الخط الحراري المغذي لمثل هذه المشاريع، موجها في الوقت نفسه دعوة إلى وزير التجارة الصيني لزيارة ليبيا على رأس وفد اقتصادي وتجاري؛ للتباحث حول تأسيس تعاون استراتيجي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

بدوره عبّر القائم بالأعمال الصيني على رغبة الشركات الصينية الكبرى لدخول السوق الليبية، مشيدا أيضًا بالتعاون الثنائي القائم بين البلدين، والعمل على تطويره نحو آفاق تخدم مصلحة البلدين.

جانب من لقاء لوزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج والقائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا ليو جيان، الأربعاء 29 نوفمبر 2023 (وزارة الاقتصاد)
جانب من لقاء لوزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج والقائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا ليو جيان، الأربعاء 29 نوفمبر 2023 (وزارة الاقتصاد)
جانب من لقاء لوزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج والقائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا ليو جيان، الأربعاء 29 نوفمبر 2023 (وزارة الاقتصاد)
جانب من لقاء لوزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج والقائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا ليو جيان، الأربعاء 29 نوفمبر 2023 (وزارة الاقتصاد)
جانب من لقاء لوزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج والقائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا ليو جيان، الأربعاء 29 نوفمبر 2023 (وزارة الاقتصاد)
جانب من لقاء لوزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج والقائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا ليو جيان، الأربعاء 29 نوفمبر 2023 (وزارة الاقتصاد)
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