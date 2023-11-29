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وصول معدات أميركية لمحطة طبرق الغازية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 11:54 مساء
وصول معدات أميركية لمحطة طبرق الغازية
معدات كهربائية تصل ميناء طبرق البحري لصالح محطة طبرق، 29 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، وصول معدات جديدة موردة من شركة «GE» الأميركية لصالح محطة طبرق الغازية.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن ميناء طبرق البحري استقبل باخرة محملة بمعدات لأعمال الوحدتين الثالثة والرابعة بمشروع محطة طبرق الغازية الجديدة موردة من شركة «GE» الأميركية.

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وأضافت أن هذه الشحنة تأتي في إطار الخطط التابثة التي وضعتها الشركة وفق جداول زمنية وبرامج مرحلية لاستكمال مشاريع إنتاج الطاقة لتواكب مرحلة البناء والتطوير.

معدات كهربائية تصل ميناء طبرق البحري لصالح محطة طبرق، 29 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)
معدات كهربائية تصل ميناء طبرق البحري لصالح محطة طبرق، 29 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)
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