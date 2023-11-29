شاهد في «تغطية خاصة»:‎ ما مصير مبادرة باتيلي؟

القاهرة - بوابة الوسط

تناقش قناة «الوسط» (Wtv) في تغطيتها الخاصة، مساء اليوم الأربعاء، مصير مبادرة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي بشأن العملية السياسية على وقع ردود فعل متباينة بين القبول والرفض والتحفظ، أبدتها الأطراف الخمسة المعنية بالجلوس على طاولة الحوار المقترحة.

ودعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي.

ردود الفعل على مبادرة باتيلي

أول ردود الفعل جاءت عن طريق إعلان مجلس النواب والحكومة المكلفة من قبله، برئاسة أسامة حماد، رفضهما المبادرة، متحفظين على تجاهل المبعوث الأممي دعوة الحكومة المكلفة من المجلس، ودعوته الدبيبة، وإصرار البعثة على مراجعة القوانين الانتخابية.

بينما أعلن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» قبول الدعوة، لكنه حدد أربعة شروط قال إنها «ضرورية لنجاح المبادرة»، من بينها رفض ما وصفها بـ«المسارات الجانبية»، وعدم إقصاء أي طرف من الانتخابات المقررة، مقترحا تشكيل «هيئة عليا للإشراف على الانتخابات تشارك فيها جميع الأطراف الأمنية والعسكرية من كل المناطق في ليبيا». في حين لم يعلن المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي موقفا رسميا من المبادرة.

- الدبيبة يستجيب لدعوة باتيلي.. ويحدد 4 شروط لنجاح مبادرة «الخماسية»

- أعضاء مجلسي النواب والدولة عن المنطقة الجنوبية يرفضون «مبادرة باتيلي»

- عقيلة يرفض مشاركة الدبيبة في مبادرة «الخماسية».. ويطالب بتحديد جدول أعمالها (فيديو)

فما تأثير رفض حفتر وعقيلة صالح لمبادرة باتيلي على الخطوة الأممية؟ وهل ترضخ البعثة لمطالبهما بإشراك حكومة أسامة حماد في الحوار؟ وهل فشلت المبادرة قبل أن تبدأ؟ وهل لا يزال المجتمع الدولي غير قادر على فهم وتفكيك طبيعة المشهد الليبي وتحديد أولويات الحل؟.. كل هذه الأسئلة ناقشها البرنامج مع كل من: الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي والقانون يوسف البخبخي، والأكاديمي والباحث السياسي عبدالباسط المصراتي، والصحفي فايز الفرجاني.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة «الوسط»

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة «الوسط» على «فيسبوك»