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الدبيبة والصور يتفقدان المبنى الجديد للنيابة العامة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 09:13 مساء
الدبيبة والصور يتفقدان المبنى الجديد للنيابة العامة في طرابلس
جولة الدبيبة والصور بالمبنى الجديد للنيابة العامة في طرابلس، الأربعاء 29 نوفمبر 2023. (حكومتنا)
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أجرى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة رفقة النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية داخل المبنى الجديد للنيابة العامة في العاصمة طرابلس.

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المبنى نفذه جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ضمن مشروعات «عودة الحياة» التي أطلقتها حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» قبل عامين.

أهمية إنشاء مبنى رئيسي للنيابة العامة
وأضافت أن الصور أكد، خلال الجولة، أهمية إنشاء مبنى رئيسي للنيابة العامة بعد 10 سنوات دون وجود مقر يليق بها لأداء مهامها، مشيدا بدعم حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» صيانة وتطوير مكاتب المحامين العامين في المناطق، وعدد من محاكم الاستئناف، موضحا أن هذا المشروع يشمل كل المكونات اللازمة وفق مواصفات فنية عالية.

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من جهته، أوضح الدبيبة أن مشروعات «عودة الحياة» تهدف إلى الاهتمام بكل القطاعات، ومن بينها قطاع القضاء بكل مكوناته، لأهمية توفير البيئة المناسبة لهذه الشريحة المهمة، للقيام بمهامها المناطة بها.

اجتماع الدبيبة والصور لمتابعة أوضاع الموقوفين في السجون
وقبل الجولة التفقدية، عقد الدبيبة اجتماعا مع الصور، ووزيرة العدل حليمة عبدالرحمن، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، ورئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبدالرؤوف كارة، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، بحضور عدد من وكلاء النيابة.

وقالت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص لـ«متابعة الأوضاع القانونية والمعيشية للموقوفين داخل السجون»، وقدم خلاله كل من النائب العام المستشار الصديق الصور، ووزيرة العدل حليمة عبدالرحمن، ورئيس جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب عبدالرؤوف كارة، موقف أوضاع السجون والموقوفين.

جولة الدبيبة والصور بالمبنى الجديد للنيابة العامة في طرابلس، الأربعاء 29 نوفمبر 2023. (حكومتنا)
جولة الدبيبة والصور بالمبنى الجديد للنيابة العامة في طرابلس، الأربعاء 29 نوفمبر 2023. (حكومتنا)
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