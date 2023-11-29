القبض على أحد كبار مروجي المخدرات بمنطقة القوشي في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قوة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، «القبض على أحد كبار مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية بمنطقة القوشي في مدينة مصراتة»، وذلك بعد اختبائه لأكثر من 6 أشهر بعيدا عن أعين الجهات الأمنية.

وأوضحت قوة العمليات المشتركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المتهم يدعى «ن م م م»، وكان فارا من العدالة، و«استمر في الاختباء والتخفي وتغيير مكان اختبائه مراراً وتكراراً، وقطع كل علاقاته الاجتماعية، في محاولة بائسة ويائسة منه للتخفي عن أعين حماة الوطن».

وأضافت أن المتهم ألقي القبض عليه من قِبل فرقة التحري والقبض بقوة العمليات المشتركة «بعد تجديد أمر القبض الصادر بحقه من قِبل نيابة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – غرب مصراتة، حيث كان المقبوض عليه برفقة فتاة كان يختبئ داخل منزلها، في محاولة منه للهروب من قبضة العدالة».

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وأشارت إلى أن المتهم ألقي القبض عليه بعد 6 أشهر من العملية الأمنية الموسعة التي قامت قوة العمليات المشتركة بها لاستهداف أوكار الجريمة وتجارة المخدرات في منطقة القوشي بمدينة مصراتة، وملاحقة وتتبع المتورطين في تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأكدت قوة العمليات المشتركة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهما، منوهة إلى أنها مستمرة وبكل قوة وحزم في محاربة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومروجيها في كل مكان وزمان.

المتهم الذي ألقي القبض عليه بمنطقة القوشي في مصراتة والفتاة التي كان يختئ في منزلها. (قوة العمليات المشتركة)