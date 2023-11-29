الصين مهتمة بتعزيز التجارة والاستثمار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب القائم بأعمال السفير الصيني عن اهتمام بلاده بتعزيز التجارة والاستثمار في ليبيا، مثمنًا دور الجانب الليبي في تهيئة الظروف لرفع معدلات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض القائم بأعمال السفير الصيني لدى ليبيا ليو جيان.

وأكد الرعيض أن الصين تُعد وجهة مهمة لرجال الأعمال والمستثمرين والتجار الليبيين، وهو ما رآه يشجع على تعزيز التعاون وتقديم التسهيلات اللازمة لرجال أعمال البلدين، بحسب بيان نشره الاتحاد عبر صفحته على «فيسبوك».

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الرعيض يستعرض الفرص الواعدة للاستثمار في ليبيا

كما أشار إلى الفرص الواعدة التي تتيحها ليبيا للشركات والمستثمرين الصينيين في مجالات متنوعة مثل البنية التحتية والنفط والغاز والصناعات التحويلية والزراعة وغيرها، معربًا عن جاهزية الاتحاد العام للغرف لتوفير بيئة أعمال مشجعة للشركات الصينية تمكنها من العودة السريعة لليبيا.

وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، وتعزيز التجارة المشتركة وتوطيد الروابط الاقتصادية.

جانب من لقاء رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض والقائم بأعمال السفير الصيني لدى ليبيا ليو جيان، الأربعاء 29 نوفمبر 2023 (غرف التجارة والصناعة والزراعة)

جانب من لقاء رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض والقائم بأعمال السفير الصيني لدى ليبيا ليو جيان، الأربعاء 29 نوفمبر 2023 (غرف التجارة والصناعة والزراعة)