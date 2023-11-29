«حكومة الوحدة» تسلم مراقبة المرج مدرسة نموذجية بسعة 720 طالبًا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، تسليم مراقبة التربية والتعليم ببلدية المرج مدرسة نموذجية بقدرة استيعابية تبلغ نحو 720 طالبا، وذلك ضمن مشاريع «عودة الحياة» وفق ما نشرته منصة «حكومتنا».

وأوضحت المنصة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المدرسة النموذجية ببلدية المرج جرى تنفيذها بإشراف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وتتكون المدرسة من 12 فصلا دراسيا، و5 معامل مدرسية، و6 مكاتب إدارية، وقاعة للاجتماعات وعدة مرافق أخرى.

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وأضاف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية عبر صفحته على «فيسبوك» أن المدرسة تضم أيضا مسرحا لإقامة المهرجانات والفعاليات المدرسية، وصالة خاصة بالمكتبة، وكافتيريا وغرفة حارس، كما تحتوي المدرسة على عدد ملعبين وساحات للطلاب ومسطحات خضراء، وجرى تنفيذها بإشراف مكتب مشروعات الجبل الأخضر التابع للجهاز.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، في مايو الماضي، إطلاق مشروع «مدارس المستقبل» لإنشاء 1500 مدرسة نموذجية، ويستهدف في مرحلته الأولى إنشاء 500 مدرسة.

المدرسة النموذجية الجديدة ببلدية المرج. (جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية)

المدرسة النموذجية الجديدة ببلدية المرج. (جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية)

المدرسة النموذجية الجديدة ببلدية المرج. (جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية)

المدرسة النموذجية الجديدة ببلدية المرج. (جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية)

المدرسة النموذجية الجديدة ببلدية المرج. (جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية)