الهيئة العامة للمعلومات تشارك في الملتقى الثالث لـ«التكنولوجيا والاتصال»

القاهرة - بوابة الوسط

تشارك الهيئة العامة للمعلومات، في الدورة الثالثة لملتقى الهيئة العامة تشارك في الدورة الثالثة لملتقى «منطقة عربية قابلة للنفاذ الرقمي.. تكنولوجيا المعلومات والاتصال للجميع»، التي افتتحت فعالياتها أمس الثلاثاء بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة خبراء وباحثين من عدة بلدان، وذلك تلبية للدعوة الموجه إليها من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا.

وبهذه المناسبة، سلط د. عبدالرؤوف البيباص في ورقته التي قدمها خلال الجلسة الأولى لأعمال الملتقى، الضوء على جهود الهيئة العامة للمعلومات في دعم الجهود الوطنية وتسريع عملية التحول الحكومي الرقمي في دولة ليبيا، وحرصها اللامحدود لتوظيف وتبني التقنيات الحديثة والمتقدمة والاستفادة منها بما يسهم في تطوير مجتمعٍ قائم على البيانات والمعلومات، مشيداً بما تحقق من مكتسبات وطنية في هذا الإطار، منوهاً بالتعاون القائم بين الهيئة والمنظمات الرائدة في هذا المجال، بحسب صفحة الهيئة العامة للاتصالات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستعرض الدكتور عبد الرؤوف البيباص في ورقته مقترح تقرير إعداد السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية بدولة ليبيا.

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ويهدف الملتقى الثالث، الذي تنظمه الإسكوا بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات باستضافة وكالة التنمية الرقمية (ADD) بالمغرب، إلى زيادة الوعي وتبادل الأفكار والخبرات، وتعزيز فرص التواصل والتشبيك بين المشاركين والمشاركات، وتنمية المعرفة وبناء القدرات وعرض الممارسات الناجحة في تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في تخطيط الحلول المناسبة وتصميمها، وتمكين جميع الأفراد من النفاذ الفعال إلى العالم الرقمي.

إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة

ويركز الملتقى على المبادرات التي تضمن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ السياسات والاستراتيجيات وإعادة توجيه الموارد بما يراعي المبادئ التوجيهيّة لأهداف التنمية المستدامة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واستراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة، والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة.

وأكد المشاركون في جلسات اليوم الأول من الملتقى، على أهمية تعميم تقنية المعلومات والاتصالات على جميع فئات المجتمع، دون أي تمييز على أساس السن أو الوسط الاجتماعي أو الحالة البدنية.

ودعا المشاركون إلى الإسهام في بناء إدارة رقمية ناجعة وفعالة، واقتصاد موجه نحو الابتكار، ومجتمع معرفة يرتكز على التقنية الرقمية، وتطوير المواهب الرقمية للشباب، وتشجيع نشر الوسائل الرقمية وتطوير استخدامها، مبرزين التأثير الإيجابي للتقنية الرقمية على جودة الحياة وإدماج مختلف الشرائح الاجتماعية.

وتطرق المجتمعون، خلال جلستين حول «دور التقنية الرقمية في تحسين جودة الحياة والإدماج الاجتماعي والرقمي لجميع فئات المجتمع» و«الممارسات الجيدة في النفاذ الرقمي لتقنية المعلومات والاتصالات»، إلى التحديات القائمة والفرص المتاحة لجعل تقنية المعلومات والاتصالات أكثر سهولة وشمولية في المنطقة العربية والعالم أجمع.

د. عبدالرؤوف البيباص خلال تقديم ورقته في الجلسة الأولى لأعمال الملتقى. (فيسبوك)