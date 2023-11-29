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مسؤول نيجري بارز: إلغاء قانون محاربة الهجرة مفيد جدا للمنطقة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 04:07 مساء
مسؤول نيجري بارز: إلغاء قانون محاربة الهجرة مفيد جدا للمنطقة
شاحنة محملة بالمهاجرين في صحراء النيجر. (أرشيفية: موند أفريك)
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رحَّب رئيس المجلس الإقليمي في أغاديز بالنيجر محمد أناكو بقرار إلغاء المجلس العسكري في النيجر اتفاقية تجريم المتاجرين بالبشر، معتبرًا أن هذه الإجراء «مفيد جدًا» للمنطقة، وفق ما نقل عنه موقع «أنفواغاديز» النيجري.

ونقل الموقع عن المسؤول النيجري قوله، اليوم الأربعاء، إن إلغاء القانون بمثابة «تنفس الصعداء» في المنطقة الشمالية والتي تعد بحكم موقعها الجغرافي ضرورية لمرور المهاجرين إلى المغرب العربي والأنشطة المرتبطة بالهجرة التي تسهم في اقتصاد المنطقة، على حد تعبيره.

والقانون المعني يعود إلى العام 2015، ويُعنى بالتصدي للهجرة غير النظامية نحو أوروبا وينص على عقوبة «السجن من سنة إلى 30 عامًا وغرامات مالية تتراوح بين 3 ملايين و30 مليون فرنك أفريقي» أي ما بين 4500 و45000 يورو، بحق المهربين.

العدل النيجرية: جميع المدانين بموجب القانون الملغي سيطلقون
وقال الأمين العام لوزارة العدل النيجرية إبراهيم جان إتيان، أمس الثلاثاء، إن «جميع المدانين بموجب القانون سيطلقون»، مؤكدًا أنه «يجرم بعض الأنشطة ذات الطبيعة المنتظمة على أنها اتجار غير مشروع»، معتبرًا أنه «أقر بتأثير قوى أجنبية معينة».

ويعتبر الاتحاد الأوروبي، أنه منذ تطبيق هذا القانون بدعم مالي منه «جرى تعزيز المراقبة بما في ذلك العسكرية، في صحراء منطقة أغاديز» التي تعد معبرًا للمهاجرين نحو أوروبا عن طريق ليبيا أو الجزائر.

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قلق أوروبي لإلغاء القانون النيجري
بدورها، أعربت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون عن «قلقها البالغ» لإلغاء المجلس العسكري في النيجر هذا القانون، مضيفة أن «هناك خطرًا كبيرًا أن يؤدي ذلك إلى مزيد الوفيات في الصحراء، وتلك هي النقطة الأكثر إثارة للقلق».

وأوضحت المسؤولة الأوروبية في حديث للصحافة، الثلاثاء، أن إلغاء القانون من شأنه «على الأرجح» أن يدفع بمزيد المهاجرين للتوجه إلى ليبيا و«محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط» إلى الاتحاد الأوروبي.

ويأتي قرار السلطات النيجرية الجديدة إلغاء قانون مواجهة الهجرة، بعد أسابيع من تبني الاتحاد الأوروبي إطارًا قانونيًا يمكنه بموجبه «معاقبة الأفراد والكيانات المسؤولة عن الأعمال التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في النيجر».

ودان التكتل الأوروبي المكون من 27 دولة انقلاب 26 يوليو الذي أطاح بالرئيس المدني المنتخب محمد بازوم الشريك الرئيسي للغرب في المنطقة التي تشهد عدم استقرار أمني منذ سنوات.

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