ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية (الأربعاء 29 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملة الأميركية مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وصعد سعر العملة الأميركية إلى 5.93 دينار مقابل 5.91 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».