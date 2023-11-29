ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية (الأربعاء 29 نوفمبر 2023)

ارتفع سعر العملة الأميركية مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.
وصعد سعر العملة الأميركية إلى 5.93 دينار مقابل 5.91 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
سعر صرف اليورو مقابل الدينار في السوق الموازية
كما هبط سعر صرف اليورو إلى 6.40 دينار مقابل 6.41 دينار أمس، بينما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 7.40 دينار. كما حافظت الليرة التركية على مستوى 0.20 دينار، واستقر الدينار التونسي عند 1.84 دينار. وسجل سعر كسر الذهب (عيار 18) 284 دينارًا للغرام.
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