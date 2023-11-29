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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى درنة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 01:08 مساء
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى درنة
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء أن الرؤية جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة من حين إلى آخر.
- الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه على معظم الساحل بينما تكون شمالية غربية اليوم على الساحل من الخمس إلى مصراتة سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب.
- الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة وتصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل من بنغازي إلى درنة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.
- البحر قيل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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