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ليبيا تبحث افتتاح مكتب قُطري لـ«يونيدو»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 12:57 مساء
ليبيا تبحث افتتاح مكتب قُطري لـ«يونيدو»
من لقاء وزير الصناعة والمعادن بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أحمد أبوهيسة مع الممثل الخاص للمدير العام لمنظمة «يونيدو» حنان حنزاز، 29 نوفمبر 2023. (الصفحة الرسمية للوزارة)
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طرح وزير الصناعة والمعادن بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أحمد أبوهيسة مقترحًا بإمكانية افتتاح مكتب قُطري لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» في ليبيا، وذلك خلال لقاء مع الممثل الخاص للمدير العام للمنظمة حنان حنزاز.

جاء ذلك على هامش الدورة العشرين للمؤتمر العام لـ«يونيدو»، وفق بيان صادر عن وزارة الصناعة والمعادن.

وتوقع البيان أن يساعد تواجد المنظمة في ليبيا على «التعرف عن قرب على احتياجات القطاع الصناعي، والاستفادة من خبرة وخدمات منظمة (يونيدو) بشكل مباشر»، ووجه الوزير دعوة لمدير عام المنظمة والممثل الخاص لزيارة ليبيا للاطلاع عن كثب على الإمكانات المتاحة في ليبيا.

دور (يونيدو) في دعم الصناعة والمعادن الليبية
كما ناقش الاجتماع «دور المنظمة في دعم قطاع الصناعة والمعادن عبر المشاريع المقترحة ضمن خطة عمل الوزارة وآليات تنفيذها وتحسين التواصل بين نقاط الاتصال بالمنظمة والوزارة».

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يشار إلى أن «يونيدو» وكالة متخصصة في منظمة الأمم المتحدة، ومقرها في فيينا. وتدعم «يونيدو» الدول الأعضاء المشتركة في التجارة وبناء القدرات في مجال تخطيط الطاقة والأمان الصناعي والتصرف في النفايات والإخراج من الخدمة والاستصلاح البيئي والتخفيف من حدة الآثار المترتبة على تغير المناخ.

وتتعاون «يونيدو» كذلك في عدة مجالات محددة أبرزها الإنتاج الصناعي الأنظف، الذي يرمي إلى تحسين البيئة من خلال الحد من تأثير عمليات الإنتاج الصناعي.

من لقاء وزير الصناعة والمعادن بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أحمد أبوهيسة مع الممثل الخاص للمدير العام لمنظمة «يونيدو» حنان حنزاز، 29 نوفمبر 2023. (الصفحة الرسمية للوزارة)
من لقاء وزير الصناعة والمعادن بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أحمد أبوهيسة مع الممثل الخاص للمدير العام لمنظمة «يونيدو» حنان حنزاز، 29 نوفمبر 2023. (الصفحة الرسمية للوزارة)
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