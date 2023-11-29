حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 29 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر الساحل الشرقي والجبل الأخضر برياح نشطة اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، ميل الطقس للاستقرار على بقية مناطق البلاد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح غربية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على سهل بنغازي، وتكون متغيرة الاتجاه وخفيفة السرعة غدا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 20 و25 درجة مئوية، ولا تتجاوز 18 درجة مئوية على المناطق الجبلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 22 و29 درجة مئوية.