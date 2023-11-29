السوق الرسمية: انخفاض الدولار وتراجع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض سعر الدولار إلى 4.79 دينار مقابل 4.81 دينار أمس، وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.27 دينار مقابل 5.26 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.09 دينار مقابل 6.07 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار

وبالنسبة للعملات العربية، تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي إلى 1.27 دينار مقابل 1.28 دينار أمس، واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، وسعر الدينار التونسي عند 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.16 دينار و0.67 دينار على الترتيب.