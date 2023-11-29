الدبيبة يوجه بترشيد استهلاك شركة الكهرباء من المحروقات

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة بدراسة حجم استهلاك الشركة العامة للكهرباء من المحروقات، وضرورة الترشيد فيها وفق الاحتياج الفعلي.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس لجنة إدارة شركة الكهرباء محمد المشاي، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الثلاثاء.

مؤسسة النفط تتهم «الكهرباء» باستنزاف الإيرادات.. والشركة ترد

يشار إلى أن «بوابة الوسط» نشرت كتابا لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة إلى الدبيبة، قال فيه إن شركة الكهرباء تستنزف وحدها نحو نصف إيرادات النفط، أي 12 مليارا و930 مليون دولار.

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وردت الشركة على مؤسسة النفط في كتاب آخر اطلعت عليه «بوابة الوسط»، جاء فيه إنها تقدر فاتورة استهلاكها من الطاقة بستة مليارات و740 مليون دولار خلال العام 2023، مؤكدة أنها استندت في تقييمها للأسعار العالمية لأنواع الوقود المختلفة التي أحالتها مؤسسة النفط إلى الشركة خلال 2020 و2021 و2022.

مشروعات الكهرباء في درنة ومرزق والبيضاء

وتناول اجتماع الدبيبة والمشاي أمس خطة الشركة العامة للكهرباء لتنفيذ مشروعات في بلديتي درنة ومرزق، ومشكلات انقطاع التيار عن بلديات البيضاء والبلديات المجاورة لها.

وقدم المشاي موقفا تفصيليا عن الأعمال المنفذة ببلدية درنة والبلديات المجاورة، ومعالجة الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي تسببت فيها العاصفة «دانيال»، واستعرض خطة الشركة لإرجاع الكهرباء لمدينة مرزق بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي.

معالجة مشكلات شبكة الكهرباء في البيضاء والبلديات المجاورة

وأصدر الدبيبة تعليماته بمعالجة أوضاع الشبكة العامة في البيضاء والبلديات المجاورة لها، خصوصاً مع دخول فصل الشتاء، واستكمال أعمال الصيانة ببلدية درنة والبلديات المجاورة لها.

وأشاد المشاي في ختام الاجتماع، بدعم رئيس الوزراء للشركة في توفير الميزانيات اللّازمة واعتماد كافة الخطط الفنية التي اقترحتها، وإصدار القرارات اللّازمة لتنفيذ الخطط التي تساهم في استقرار الشبكة العامة.