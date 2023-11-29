حكومة الدبيبة تراجع بنود معاهدة الصداقة مع إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش مسؤولون بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، مع السفير الإيطالي في ليبيا جيانلوكا ألبيريني إجراءات تفعيل بنود معاهدة الصداقة والشراكة الموقعة بين البلدين عام 2008.

جاء ذلك خلال لقاء جمع لجنة متابعة استئناف المعاهدة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ووفد إيطالي برئاسة السفير جيانلوكا ألبيريني.

وقدم ممثلو حكومة الدبيبة، خلال الاجتماع، عرضًا مرئيًا لتحليل بنود المعاهدة لضمان تنفيذها بدعم مباشر من السفارة الإيطالية في ليبيا، بحسب بيان نشرته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك».

وأظهر العرض المرئي جانبًا من مراجعة وتحليل الوضع الراهن لبنود المعاهدة، بينما لم تشر حكومة الدبيبة إلى طبيعة البنود الخاضعة للمراجعة.

حكومة الدبيبة تبحث مع الجانب الإيطالي بدء مشروع طريق امساعد - رأس اجدير

وتطرق الاجتماع إلى المفاوضات الجارية لمتابعة تنفيذ مشروع طريق امساعد - رأس اجدير مع الشركات الإيطالية، والبدء بالقاطع الأول مساعد -المرج، والقاطع الرابع مصراتة - رأس اجدير.

يذكر أن أن ليبيا وقعت عام 2008 مع إيطاليا معاهدة صداقة وشراكة تشمل صيانة الطريق الساحلي من غرب ليبيا إلى شرقها، بالإضافة إلى التزام إيطاليا بإنجاز مشاريع سكنية، وتقديم منح دراسية للطلبة الليبيين في الجامعات الإيطالية، وتشجيع الشركات الإيطالية على دخول السوق الليبية.

- حكومة باشاغا تعلن رفضها تغيير بنود معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الخاصة بمشروع الطريق الساحلي السريع

- إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا

جدل حول تفعيل معاهدة الصداقة بين ليبيا وإيطاليا

وفي أبريل الماضي، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب رفضها تغيير بعض البنود في معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الليبية الإيطالية، خصوصا ما يتعلق بتنفيذ الطريق الساحلي السريع من امساعد إلى رأس اجدير.



وليس معروفا البنود المحددة التي قالت حكومة باشاغا إن حكومة الدبيبة تنوي تعديلها مع الجانب الإيطالي، لكن وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب قالت إن مشروع الطريق السريع دُرس بعناية من شركات متخصصة، وجاء مطابقا للمواصفات والمعايير الفنية العالمية، وأن مساره من امساعد إلى رأس اجدير مرورا بالمدن الساحلية الليبية رُسم بدقة وعناية، مراعيا الأراضي المملوكة للمواطنين إلا في حدود الاضطرار البالغ.

عرض ضوئي خلال اجتماع مسؤولين بحكومة الدبيية مع الجانب الإيطالي بخصوص معاهدة الصداقة، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)

عرض ضوئي خلال اجتماع مسؤولين بحكومة الدبيية مع الجانب الإيطالي بخصوص معاهدة الصداقة، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)

جانب من اجتماع مسؤولين بحكومة الدبيية مع الجانب الإيطالي بخصوص معاهدة الصداقة، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)