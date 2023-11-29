  • Alwasat News
Atwasat

حكومة الدبيبة تراجع بنود معاهدة الصداقة مع إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 12:17 صباحا
حكومة الدبيبة تراجع بنود معاهدة الصداقة مع إيطاليا
عرض ضوئي خلال اجتماع مسؤولين بحكومة الدبيية مع الجانب الإيطالي بخصوص معاهدة الصداقة، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
alwasat radio

ناقش مسؤولون بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، مع السفير الإيطالي في ليبيا جيانلوكا ألبيريني إجراءات تفعيل بنود معاهدة الصداقة والشراكة الموقعة بين البلدين عام 2008.

جاء ذلك خلال لقاء جمع لجنة متابعة استئناف المعاهدة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ووفد إيطالي برئاسة السفير جيانلوكا ألبيريني.

وقدم ممثلو حكومة الدبيبة، خلال الاجتماع، عرضًا مرئيًا لتحليل بنود المعاهدة لضمان تنفيذها بدعم مباشر من السفارة الإيطالية في ليبيا، بحسب بيان نشرته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك».

وأظهر العرض المرئي جانبًا من مراجعة وتحليل الوضع الراهن لبنود المعاهدة، بينما لم تشر حكومة الدبيبة إلى طبيعة البنود الخاضعة للمراجعة.

حكومة الدبيبة تبحث مع الجانب الإيطالي بدء مشروع طريق امساعد - رأس اجدير
وتطرق الاجتماع إلى المفاوضات الجارية لمتابعة تنفيذ مشروع طريق امساعد - رأس اجدير مع الشركات الإيطالية، والبدء بالقاطع الأول مساعد -المرج، والقاطع الرابع مصراتة - رأس اجدير.

يذكر أن أن ليبيا وقعت عام 2008 مع إيطاليا معاهدة صداقة وشراكة تشمل صيانة الطريق الساحلي من غرب ليبيا إلى شرقها، بالإضافة إلى التزام إيطاليا بإنجاز مشاريع سكنية، وتقديم منح دراسية للطلبة الليبيين في الجامعات الإيطالية، وتشجيع الشركات الإيطالية على دخول السوق الليبية.

- حكومة باشاغا تعلن رفضها تغيير بنود معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الخاصة بمشروع الطريق الساحلي السريع
- إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا

جدل حول تفعيل معاهدة الصداقة بين ليبيا وإيطاليا
وفي أبريل الماضي، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب رفضها تغيير بعض البنود في معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الليبية الإيطالية، خصوصا ما يتعلق بتنفيذ الطريق الساحلي السريع من امساعد إلى رأس اجدير.

وليس معروفا البنود المحددة التي قالت حكومة باشاغا إن حكومة الدبيبة تنوي تعديلها مع الجانب الإيطالي، لكن وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب قالت إن مشروع الطريق السريع دُرس بعناية من شركات متخصصة، وجاء مطابقا للمواصفات والمعايير الفنية العالمية، وأن مساره من امساعد إلى رأس اجدير مرورا بالمدن الساحلية الليبية رُسم بدقة وعناية، مراعيا الأراضي المملوكة للمواطنين إلا في حدود الاضطرار البالغ.

عرض ضوئي خلال اجتماع مسؤولين بحكومة الدبيية مع الجانب الإيطالي بخصوص معاهدة الصداقة، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
عرض ضوئي خلال اجتماع مسؤولين بحكومة الدبيية مع الجانب الإيطالي بخصوص معاهدة الصداقة، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
عرض ضوئي خلال اجتماع مسؤولين بحكومة الدبيية مع الجانب الإيطالي بخصوص معاهدة الصداقة، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
عرض ضوئي خلال اجتماع مسؤولين بحكومة الدبيية مع الجانب الإيطالي بخصوص معاهدة الصداقة، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
جانب من اجتماع مسؤولين بحكومة الدبيية مع الجانب الإيطالي بخصوص معاهدة الصداقة، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
جانب من اجتماع مسؤولين بحكومة الدبيية مع الجانب الإيطالي بخصوص معاهدة الصداقة، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التعادل السلبي يسيطر على «ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي طرابلس

التعادل السلبي يسيطر على «ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي طرابلس
شاهد عبر قناة الوسط «Wtv»: برنامج «ملعب الوسط» الجديد

شاهد عبر قناة الوسط «Wtv»: برنامج «ملعب الوسط» الجديد
«سي إن إن»: الهدنة في غزة تزيد ضغوط الداخل على بايدن بشأن تمويل «إسرائيل»

«سي إن إن»: الهدنة في غزة تزيد ضغوط الداخل على بايدن بشأن تمويل «إسرائيل»
«الصحة العالمية»: السكان في غزة مهددون بالموت بسبب الأمراض أكثر من القصف

«الصحة العالمية»: السكان في غزة مهددون بالموت بسبب الأمراض أكثر من القصف
مدرب منتخب ليبيا للملاكمة يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن مشوار «الفرسان»

مدرب منتخب ليبيا للملاكمة يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن مشوار «الفرسان»
شاهد.. الخمسي يعرض «في التسعين» التشكيلة الأنسب لـ«ديربي العاصمة»

شاهد.. الخمسي يعرض «في التسعين» التشكيلة الأنسب لـ«ديربي العاصمة»
عقيلة يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات «كما هي» (فيديو)

عقيلة يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات «كما هي» (فيديو)
الاحتلال يقر بإصابة 1000 جندي في حرب غزة

الاحتلال يقر بإصابة 1000 جندي في حرب غزة
معهد أفريقي: إستراتيجية أوروبا تجاه الهجرة أضرت بالأمن والاستقرار في دول منطقة الساحل

معهد أفريقي: إستراتيجية أوروبا تجاه الهجرة أضرت بالأمن والاستقرار في دول منطقة ...
«أنا يحيي السنوار ولن تتعرضوا لأذى».. صحف اسرائيلية تؤكد لقاء قائد حماس بأسرى في أحد أنفاق غزة

«أنا يحيي السنوار ولن تتعرضوا لأذى».. صحف اسرائيلية تؤكد لقاء قائد حماس بأسرى في...
كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية

كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية
«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار

«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار
«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس

«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس
«في التسعين»: لمن توقع أسامة السنوسي الفوز في ديربي الاتحاد والأهلي طرابلس

«في التسعين»: لمن توقع أسامة السنوسي الفوز في ديربي الاتحاد والأهلي طرابلس
كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»

كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»
كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»

كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»
شاحنة «بازل» اليابانية الكهربائية تصل الولايات المتحدة

شاحنة «بازل» اليابانية الكهربائية تصل الولايات المتحدة
فرق الإنقاذ الهندية على بُعد 5 أمتار من 41 عاملا عالقين في نفق منهار

فرق الإنقاذ الهندية على بُعد 5 أمتار من 41 عاملا عالقين في نفق منهار
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي تعلق الاعتصام بعد اتفاقها مع الحكومة
نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي تعلق الاعتصام بعد اتفاقها مع ...
السفارة الأميركية: واشنطن خصصت أكثر من 20 مليون دولار لتعزيز أمن الطيران في ليبيا منذ 2018
السفارة الأميركية: واشنطن خصصت أكثر من 20 مليون دولار لتعزيز أمن ...
تقرير: «اتفاق الفساد» بين النخب الليبية يوفر هدوءا وهميا
تقرير: «اتفاق الفساد» بين النخب الليبية يوفر هدوءا وهميا
معهد الولايات المتحدة للسلام ينظم حلقة نقاش حول «العدالة والسلام في ليبيا»
معهد الولايات المتحدة للسلام ينظم حلقة نقاش حول «العدالة والسلام ...
إطلاق عضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس عبدالقادر اللموشي
إطلاق عضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس عبدالقادر اللموشي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر الجماعية
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر ......
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي...
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 ......
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية (الخميس 9 نوفمبر 2023)
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية ......
المزيد
حكومة الدبيبة تدرس حلولاً لتقوية قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية
حكومة الدبيبة تدرس حلولاً لتقوية قيمة الدينار أمام العملات ......
حكومة الدبيبة تراجع بنود معاهدة الصداقة مع إيطاليا
حكومة الدبيبة تراجع بنود معاهدة الصداقة مع إيطاليا...
شاهد في «اقتصاد بلس»: الهجرة غير النظامية ترهق كاهل الدولة الليبية
شاهد في «اقتصاد بلس»: الهجرة غير النظامية ترهق كاهل الدولة ......
إطلاق عضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس عبدالقادر اللموشي
إطلاق عضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس عبدالقادر اللموشي...
معهد الولايات المتحدة للسلام ينظم حلقة نقاش حول «العدالة والسلام في ليبيا»
معهد الولايات المتحدة للسلام ينظم حلقة نقاش حول «العدالة ......
المزيد