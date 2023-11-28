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معهد الولايات المتحدة للسلام ينظم حلقة نقاش حول «العدالة والسلام في ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 10:55 مساء
معهد الولايات المتحدة للسلام ينظم حلقة نقاش حول «العدالة والسلام في ليبيا»
حلقة النقاش حول العدالة والسلام في ليبيا التي نظمها معهد الولايات المتحدة للسلام. (السفارة الأميركية)
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نظَّم معهد الولايات المتحدة للسلام حلقة نقاش حول «العدالة والسلام في ليبيا» بمشاركة مسؤولين وخبراء ونشطاء ليبيين من الحكومة والمجتمع المدني بحضور القائم بالأعمال الأميركي جيرمي برنت، بحسب ما أعلنته السفارة الأميركية لدى ليبيا اليوم الثلاثاء.

المشاركون في حلقة النقاش
وقال القائم بالأعمال جيرمي برنت في تدوينة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على منصة «إكس»: «لقد كان شرفًا لي أن ألتقي بالمسؤولين والخبراء الليبيين الملتزمين بالمصالحة والعدالة الانتقالية في نقاش (العدالة والسلام في ليبيا) الذي نظمه معهد الولايات المتحدة للسلام».

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وشكر برنت «ممثلي المجلس الرئاسي الليبي ومكتب النائب العام ووزارتي العدل والحكم المحلي والأكاديميين ونشطاء المجتمع المدني الذين شاركوا في هذا النقاش». وقال «إن الشراكة مع مختلف الليبيين الذين يعملون من أجل المصالحة وتحقيق سلام طويل الأمد هي جزء أساسي من استراتيچية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا».

استراتيچية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في الأول من أبريل الماضي، «استراتيچية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار» التي تستهدف ليبيا بالإضافة إلى هايتي وموزمبيق وبابوا غينيا الجديدة ومجموعة من بلدان غرب أفريقيا الساحلية تتألف من بنين وكوت ديفوار وغانا وغينيا وتوغو خلال السنوات العشر المقبلة.

وقالت كل من وزارات الخارجية والخزانة والدفاع الأميركية إلى جانب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في بيان مشترك بشأن الاستراتيچية العشرية، إن «حكومة الولايات المتحدة تمضي قدمًا بروح الشراكة مع أربع دول ومجموعة إقليمية من البلدان لتنفيذ استراتيچية الولايات المتحدة لمدة عشر سنوات لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار».

وتعتمد الاستراتيچية «على العمل المنجز وتعززه لتنفيذ استراتيچية الولايات المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن، وقانون إيلي ويزل لمنع الإبادة الجماعية والفظائع، والجهود المستمرة لمنع التطرف العنيف ومكافحته. وستعمل على تعزيز الأولويات الأخرى وتعزيزها، مثل تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة الفساد وتقليل مخاطر أزمة المناخ ووضع حد لوباء كوفيد-19».

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